Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 6 Ekim Cuma günü Eskişehir’de oynanacak Türkiye- İzlanda Dünya Kupası Grup eleme maçı öncesi Eskişehir Yeni Stadyum’da incelemelerde bulundu.

Maçın önemine değinen Vali Özdemir Çakacak, yurtiçi ve yurtdışından gelecek misafirleri Eskişehir’de en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum’un maça sorunsuz bir şekilde hazırlanması için bütün önlemlerin alınacağını kaydeden Vali Çakacak, böyle önemli bir maça ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Yapılan hazırlıkları tek tek inceleyen Çakacak, stadyumda antrenman yapan masa tenisi sporcularıyla da bir süre sohbet etti.