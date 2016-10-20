Vakıf Katılım Ankara Şubesiyle Hizmet Ağını genişletmeye devam ediyor

Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, Ankara Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi gösterilen açılışta bir açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, yılsonuna kadar en az 30 şube açmayı amaçladıklarını belirterek “Vakıf Katılım olarak çıktığımız yolda ülkemize ekonomik olarak büyük katkılar yapan Ankara’nın yanında olacağız ve kalkınmasına katkıda bulunacak projelere destek vereceğiz” dedi.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle bu yılın Şubat ayında hizmete giren Vakıf Katılım, müşterilerine daha yakın olmak stratejisi kapsamında yeni şubeler açmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Ankara Şubesi’ni hizmete sunan Vakıf Katılım, bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedefliyor.

Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Özbek, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, Vakıf Katılım Ankara Şube Müdürü Oğuz Avan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine müşteriler de yoğun ilgi gösterdi. Açılışa katılanlar Vakıf Katılım’ın uzman danışmanlarından faizsiz bankacılık konusunda bilgi aldı.

Hedef yılsonuna kadar en az 30 şubeye ulaşmak

Açılış töreninde bir açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, katılım bankacılığının Türkiye’de kamu yatırımları ile birlikte yeni bir boyut kazandığını belirterek şöyle konuştu: “Belki sektörün en genç oyuncusuyuz. Ama yüzyıllara dayanan vakıf kültürü, kurucumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçmiş bankacılık / katılım bankacılığı tecrübeleri ve kamu desteği doğrultusunda hızlı bir büyüme süreci geçireceğimizi öngörüyoruz. Yeni bir katılım bankası olarak ilk etapta hızla şubeleşmek ve olabildiğince çok müşteriye temas etmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda kısa bir süre içerisinde 24 şube açarak coğrafi olarak ülkemizin önemli bir kısmına eriştik. Şubeleşme çalışmalarımızı sürdürerek 2016 sonunda en az 30 şubeye ve yaklaşık 500 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Şube açtığımız bölgelerde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz; bize gösterilen bu teveccüh çalışma azmimizi ve inancımızı daha da güçlendiriyor.”

Göktaş: “Amacımız sektörü büyütmek”

Üretimi, ticareti ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi destekleyen bir model olan katılım bankacılığının, bankacılık sektöründen aldığı payın büyüdükçe ülke ekonomisine olan katkısının da büyüyeceğini belirten Göktaş, “Vakıf Katılım olarak vizyonumuzu katılım bankacılığında referans kurum olmak şeklinde belirledik. Bu vizyon kapsamında öncelikli amacımız sektörü büyütmek; hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Biz de sektörle birlikte büyüme hedefimiz kapsamında katılım bankacılığında pazar payımızın 2018 yılında yüzde 10’lar seviyesine çıkmasını ve 2023’te sektör liderliğini bize getirecek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Göktaş konuşmasının sonunda “Ankara başkent olması hasebiyle Türkiye’de katma değer üreten önemli şehirler arasında ön sıralarda yer alıyor. Vakıf Katılım olarak çıktığımız bu yolda ülkemize ekonomik olarak büyük katkılar yapan Ankara’nın yanında olacak ve bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak projelere destek vereceğiz” dedi.

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