Şanizâde Ataullah Efendi, aslen Şehrî’dir. Şehir, yani İstanbul. 21 Kasım 1785 tarihinde müderris olduğundan hareketle, 1765- 1770 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir.

Babası Hacı Mehmed Sadık Efendi de Medine kadılığı yapmış bir Osmanlı müderrisidir. Babasının “Tarakçı” lakabı Osmanlı kâtiplerince Farsça diline uydurulmuş ve aile “şânîzâde” lakabıyla anılmaya başlamıştır.

Biz,Şanizâde’yi tıp bilgini, vak’anüvis, tarihçi sıfatlarıyla biliriz. 1826 yılında Yeniçerilik kaldırılıp, Bektaşîler hakkında takibât başlatılınca Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyyesi’ne mensub olduğu için Bektaşîlik suçlamasıyla arpalığı olan Tire’ye sürgün edildi ve 2 ay sonra burada vefat etti. II. Mahmud, böyle bir bilginin sürgünde kalmasına razı olmayarak “ıtlâkı için” ferman göndermiş. Fermanı Tire’ye getiren görevli her nasılsa “serbest bırakmak” anlamındaki “ıtlâk” kelimesini, “itlâf” yani “yok etmek” şeklinde ifade etmiş. Devamlı olarak böyle bir kötü haber bekleyen Şanizâde hemen oracığa yığılmış ve birkaç gün sonra da vefat etmiştir. Mezartaşı şimdi Tire Müzesi’nde sergilenmektedir (Ziya Yılmazer, “Şanizâde Mehmet Ataullah Efendi”, DİA, İstanbul 2010, s. 334-336). Tirelilerin Şanizâde’ye sahip çıkmış olmaları güzel bir kadirşinaslık olmuştur.



Şanizâde’nin kaderini, Hekimbaşı Behcet Efendi ile olan rekābeti belirledi. Şanizâde, Avrupa’da basılan birçok tıp kitabını Türkçe’ye çevirerek tıp eğitiminin Türkçe olmasında büyük rol oynadı. Böylece Türk çocuklarının tıp fakültelerine girip doktor ve eczacı olmalarının önündeki en büyük engellerden birisi kalkmış oldu. Onun hazırladığı kitaplar ilk Türk Tıp Lügati olan Lügat-ı Tıbbiyye’ye temel teşkil etmiştir.

1826 yıllarında Hekimbaşı Behcet Efendi, Fransızların Mısır’ı işgalini konu edinen Tarih-i Cebertî’yi Arapça’dan Türkçe’ye tercüme etmişti. Tam bu sırada ortalıkta şöyle bir söz dolaşmaya başladı:



“Bizim devlette her şey böyle aksine yapılır. İşte böyle müverrihi Hekimbaşı; hekimi ise vak’anüvis ederler”. Daha sonra ünlü şair İzzet Molla bu sözü aslında kendisinin söylediğini duyursa da bu söz Şanizâde’nin üzerinde kalır ve onun sürgün edilmesine sebep olur. Tabii ki resmi gerekçe bu sözü söylemesi değildir. O zamanki geçerli suçlama “Bektaşî” olmaktır ve Şanizâde de “Bektaşî” olmakla suçlanarak Tire’ye arpalığına gönderilir (Şanizâde Tarihi, c.II, İstanbul 2008, s. 1293).



Şanizâde beş ayrı kitabı Türk tıb tarihine kazandırmıştır. Bunların içerisinde belki de en önemlisi ilk modern anatomi kitabı sayılabilecek Mir’âtü’l-ebdân fî Teşrîhi A’zâ’i’l-insân isimli eseridir. (Kitap isimlerinin Arapça veya Farsça olması bilim adamlarımızın o zamanki evrensellik anlayışından kaynaklanmaktadır. Aslında kitap Türkçedir). Askerliğe dair eserleri; edebiyat alanında bir Dîvân’ı ve tarih alanında Şanizâde Tarihi olarak bilinen 2 ciltlik eseri vardır. Osmanlı Yakınçağı’nın 1808- 1821 dönemlerini anlatan bu vak’anüvis tarihi Ahmed Cevdet Paşa’nın Tarih-i Cevdet isimli eserine kaynaklık etmiştir. Hatta o derece kaynaklık etmiştir ki Ahmed Cevdet Paşa 9, 10 ve 11. cildleri, Ziya Yılmazer’in hesaplamasına göre en az % 60 oranında buradan yararlanarak yazmıştır.

İbni Sina gibi, Farabi gibi filozof olmak iddiası ile kalem tüketen bu yakınçağ alimlerimiz belki de tek bir alanda derinlemesine çalışmış olsalardı modern bilime daha çok katkı sağlayabilirlerdi. Şanizâde de belki çok istediği hekimbaşılık mevkiine ulaşmış olurdu.

Şanizâde Tarihi’nin Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkmış olmasını, daha geniş bir okuyucu kitlesi ile buluşması açısından arzu ederdik. Bunun yanında baskı ve kalite açısından Çamlıca Yayınevi’ni ve yayına hazırlayan Sayın Ziya Yılmazer’i kitabın hakkını verdikleri için kutlamak isteriz.