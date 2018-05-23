Adana’da, 23 yıllık evliliğinde vajinusmus hastalığı nedeniyle cinsel ilişkiye giremeyen E.G. (44), gördüğü tedavinin ardından 2 aylık hamile olduğunu öğrendi.

Ev kadını E.G., ‘cinsel ilişkiye girememe ve korkma durumu’ olarak tanımlanan vajinismus rahatsızlığı nedeniyle 23 yıldır evli olduğu işçi Ö.G. ile cinsel ilişkiye giremedi. Tedavi için birçok uzmanla görüşen E.G., son olarak Adana’daki özel merkezde görevli Aile Danışmanı ve Cinsel Terapi Uzmanı Necla Erkoca’ya başvurdu. Bilişsel, davranışsal ve cinsel terapi gören E.G., tedavinin ardından 2 aylık hamile olduğunu öğrendi. E.G. ile eşi Ö.G.’ye yönelik tedavi uygulayan Erkoca, şunları söyledi:

“Vajinismus, kadınlarda görülen cinsel işlev bozukluğudur. 10 kadından 1’inde görülür ve tedavisi mümkündür. Terapi yöntemleri ile 3 gün gibi kısa sürede tedavi edilebiliyor. Vajinismus, bir refleks hastalığıdır. Tıpkı gözler açıkken, yüzümüzü yıkayamadığımız gibi. Suyu yüzümüze attığımızda göz kapaklarınız kapanır. Görevi gözünüzü korumaktır. Vajina da penise karşı kendisini korumak için etten duvar haline gelir. Biz bu refleksi ortadan kaldırıyoruz. O da bir andır. Bu refleks, yanlış bir yazılımdan dolayı ortaya çıkıyor beyinde. Yanlış bir yazılımdan dolayı bir refleks gelişiyor. Biz o yazılımı siliyoruz. Yeni yeni bir yazılım yazıyoruz ve bu refleksi ortadan kaldırıyoruz. 23 yıllık evli olan danışmanımız bize geldiğinde kesinlikle mutsuzdu; ama tedavi sonrası şimdi bebek bekliyor.”

Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı sorunları anlatan E.G. ise “Rahatsızlığımın adını öğrenmem bile yıllarımı aldı. Eşime tedavi için gideceğimi söyledim. Şiddetle karşı çıktı; ama sonra o da tedaviye geldi. Terapi başarılı oldu ve yeni evlenmiş insanlar gibi normal, yeni cinsel hayatımız oldu. O günün sabahına kadar hiç uyuyamadık, sevinçten uyuyamadık. Birisi bizi uyandıracak sandık; ama bizim yaşadığımız gerçekti. Yıllardır üniversite arkadaşlığından öte hiçbir ilişkimiz yoktu. Ama artık karı- koca olduk. Şu an hamileyim. Sevinçler, üzüntüler, karma karışık duygular içerisindeyim” diye konuştu.