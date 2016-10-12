Üzüm üreticisi Rus pazarını ve okul üzümü projesini bekliyor

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, 2015-16 sezonunda Manisa’dan ihraç edilen 200 bin ton üzümün 400 milyon dolar döviz kazandırdığını söyledi.

Borsada kuru üzümün kilosunun 2 lira 60 kuruş ile 3 lira 60 kuruş arasında değiştiğini kaydeden Özkasap, fiyatların geçen yıldan itibaren düşmeye başladığına dikkati çemti. Kalıntı söylentilerinin geçtiğimiz yıl fiyatları düşürdüğünü kaydeden Özkasap, şöyle dedi:

“Düşüş aslında geçen sene başladı. Üzümde ciddi stoklarımız vardı. Fiyatların düşme eğiliminden itibaren çalışma yaptık, kalıntı sorununu çözdük. Ancak kalıntı sorununu çözmemize rağmen fiyatlar değişmedi. Dünyada ekonomide kısıtlamalar var. Arz talep fiyatları belirliyor. Ama dünyada üzüm fiyatları düştükten sonra toparlanma olmadı. Kilo başına 3 lira 50 kuruşun altına düşmez dediğimiz üzüm fiyatları 2 lira 50 kuruşa kadar indi. Bizler de bu fiyatlardan memnun değiliz ama dünyada arz talep dengeleri bu şekilde olduğu için yapacak bir şey yok. Önümüzdeki günlerde alıcının talebinin fazla olmasını ve üzüm fiyatlarında yükselme yaşanmasını bekliyoruz.”

“ANA SORUN İHRACAT DEĞİL İÇ TÜKETİM DÜŞÜKLÜĞÜ”

Manisa’da bazı üreticilerin fiyatların aşırı düşük olması nedeniyle üzüm bağlarını söktüğünü dile getiren Özkasap, şöyle konuştu:

“Manisa’da üzümün bitirilmesi söz konusu değil. Bu yıl çok kolay bir yıl değil. Bazı üreticiler üzüm bağlarını söküp üzüm üretimini bırakacağını söylüyor. Ama üzüme ciddi bir yatırım vardır. Buradaki ana sorun ihracatın yanı sıra iç tüketimin düşüklüğüdür. Bugün İngiltere veya Avrupa ülkelerinde kişi başı 750 gram tüketim varken Türkiye’de bu rakam 250. üzümün tanımında farkındalık yaratılmalı.”

“ÜZÜMLER SERGİ ALTINDA RUSYA PAZARINI BEKLİYOR”

Hasat yapıldığı günlerde üzümlerin Rusya’ya başka ülkeler üzerinden gönderildiğini hatırlatan Özkasap, “Son olarak tarım ürünlerindeki ihracatı açacakları bilgisi geldi. Alaşehir ve Sarıgöl’de yaş üzümler sergi altında bekletilerek, korunuyor. Önümüzdeki haftadan sonra bu üzümlerin hasatı yapılarak açılacak olan Rusya’ya pazarına direkt olarak gönderilecek” dedi.

“OKUL ÜZÜMÜ PROJESİ DEVAM EDECEK”

Geçmiş yıllarda uygulanan ‘Okul Üzümü Projesi’nin devam edeceğini vurgulayan Özkasap, önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda bir açıklama yapacağını kaydetti. Özkasap, şöyle devam etti:

“Okul üzümü iç tüketimi arttırmak adına bizim için çok önemli. Geçen yıl kalıntı söylentileri nedeniyle okullarda kuru üzüm dağıtılma kararı geri çekildi. Ancak, bu sene üzümlerin rengi altın sarısı, hiçbir kalıntı yok. Okul üzümünün tam yılıdır.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...