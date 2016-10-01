Üzülmez: Ligde ses getirmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 0-0 sona eren Akhisar maçını değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez, fazla pozisyonun olmadığı bir maç oynandığını söyledi.

Üzülmez, “90 dakikanın tamamına bakınca bizim Serdar ve Vedat ile 2 pozisyonumuz var. Bir de rakibin pozisyonu var. Kısır döngü içinde geçen bir mücadele var.” dedi.

Takım savunmasından memnun olduğunu ifade eden Üzülmez, “Sezon başından beri topun arkasına gelen, bloklar arasındaki mesafeyi daraltan, hatta 25-30 metrede oynayan bir Gençlerbirliği var. Her maç üstüne koyarak oynuyoruz.” diye konuştu.

Ligin en az gol yiyen ve mağlubiyeti bulunmayan takımlarından olduklarını dile getiren Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu bizi mutlu ediyor. Gençlerbirliği’nde güzel şeyler yapıyoruz. Hem takım hem de oyuncular olarak bu ligde ses getirmek istiyoruz. İyi futbolcularımız var. İlerleyen haftalarda daha aktif olabiliriz. Oyuncularımı kutluyorum. Tolunay hocanın gelişiyle hız kazanmış bir Akhisar Belediyespor var. Galip gelmek istiyorlardı ama biz de oyunumuzla kaybetmedik.”

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