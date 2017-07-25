Yıllarca televizyon haberciliği yaptım ana haberlerde, konusunda uzman pek çok konuk ağırladım, söyleşi yaptım. Siyasi olanlar bir yana güncel olaylarda deprem sel felaketlerinde de, konusunda uzman pekçok farklı isimle çalıştık.

Bugüne kadar ortalıkta ismi dolaşan pekçok profesor ünvanı uzmanın, İki gün sonraki depremi tehlike yok diye savuşturduğunu hatırlıyorum.

Burada pek isim vermek istemiyorum ancak yorumuna güvendiğim çok önemli isimlerden birisi hariç diğer iki tanesi hayatta ve televizyon ve gazeteler tarafından sadece bir tanesi rağbet görüyor.

Üstelik yorumlarını yıllardır kendi adıma kayda aldığımda hiçbirini tutturamadığını gördüğüm bir uzman.

Geçtiğimiz günlerde televizyonda kendisine soran sunucu bayanı da kaba bir şekilde azarlayıp, konuşmaya devam etti.

İşte böyle işinin ehli olmayan sonuçları da ekrana koyarsanız kanalınızın prestijini de sıfırlar kendi prestijini de.

O şahıs bana o lafı etseydi eğer hemen haddini bildirirdim ve yayını suratına kapatırdım.

“Sunucuda hata yok mu” diyeceksiniz?

Olabilir gerçekten saçma sapan sorular soran sunucularda yok değil ama bu, kendisine danış olan kişinin kabalaşmasını gerektirmiyor. Üstelik alçakgönüllü bir şekilde devam etseydi daha da sempatik bir hale gelebilirdi. Ama beyefendi sunucuyu kaba bir şekilde terslemek de hiçbir sakınca görmedi ve devam etti.

Şimdi gazetelere baktığımda her yerde yorum yapmış vallahi ben yıllardır onun yorumlarının tam tersine inanıyorum işte bazı insanların nasıl bir profesörlük ünvanı aldığını da anlamıyorum.

Biz haberciler de birazcık kolaya kaçıyoruz. Bize kim kolay demeç verirse yalan yanlış onun peşinden gideriz öyle işi bitiririz, “hocam iki cümle söyle ya” diyerek. Sonrasında zaten kendileri aramaya başlarlar, “bakın şu konu şöyle bu böyle, haber yapalım” derler. Yani televizyon veya gazetelerde gördüğünüz daimi nöbetçi uzmanlara çok fazla rağbet etmeyin derim.

Televizyon sonuçlarındaki kalitenin de düşmesiyle beraber siz izleyicilere fazla şans kalmıyor.

En iyisi her zaman söyledigim gibi büyük kanallar ve belli başlı gazeteler dışında hiç okumadığınız sinirdi araştırın farklı uzmanların kendi sitelerine bakın daha doğrusunu öğreneceksiniz ondan emin olun.