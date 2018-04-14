Sivas Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Aydemir, üst solunum yolları enfeksiyonunun nasıl bulaştığı, tedavisi ve korunma yolları hakkında uyarılarda bulundu.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, sonbahardan kışa ve kıştan ilkbahara geçişte üst solunum yolları enfeksiyonlarında artış yaşandığına değindi. Üst solunum yolları enfeksiyonlarının virüslerle bulaşmasının çok kolay olduğuna dikkat çeken Aydemir, bu nedenle çok kısa zamanda geniş kitlelere yayıldığını kaydetti.

Bu tür enfeksiyonların damlacık yoluyla bulaştığına işaret eden Aydemir, “Yani hasta bir birey hapşırırken, öksürürken ya da yüksek sesle konuşurken havaya damlacıklar saçar. Bu damlacıklar havada asılı kalır ve sağlıklı bireyler bu havayı solur, ya da bu damlacıklar sağlıklı bireylerin eline, yüzüne, gözüne konunca bulaşır. Her zaman olduğu gibi bu dönemlerde de elimizi yıkamayı ihmal etmemeliyiz. Damlacıklar bizim günlük yaşadığımız ve çalıştığımız alanlara konuyor ve biz dokunduğumuz zaman elimizi ağzımıza, gözümüze, burnumuza götürdüğümüz zaman bu virüsü almış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara bulunduğu ortamı sık sık havalandırması uyarısında bulunan Aydemir, “Hapşırırken, öksürürken çevreye damlacık saçmamak için peçeteye hapşırmak gerekir. Aniden hapşırma isteği geldiğinde ise kolumuzun içerisinde kalacak şekilde hapşırmak gerekir.” açıklamasında bulundu.

Üst solunum yolları enfeksiyonlarını hafif olarak atlatılan ve daha ağır seyredenler olarak ikiye ayırdıklarını aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

“Hafif bir burun akıntısı, gözlerde kaşıntı, akma, hafif bir geniz akıntısı ve hafif bir kırgınlık olabiliyor. Genelde bu tür şikayetleri olanlarda 3-4 gün içerisinde kendiliğinden geçmesi beklenir. Sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiren durum değildir. İstirahat etme, bol sıvı alma, beslenmeye dikkat etmeyle atlatılabilir. Ateş çok önemli, 38 dereceyi geçen ateş ve ateş düşürücü almakla kolay kolay düşmeyen, ya da düşüp hemen geri artan bir ateş varsa, yaygın kas eklem ağrınız varsa, karın ağrısı ve ishal ön planda ise ağır formlarda solunum sıkıntısı olabilir.

Eğer böyle bir tablonuz varsa grip olabilirsiniz ve sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, obezitesi olanlar, şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıkları, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar sağlık kuruluşuna başvurmalı.”