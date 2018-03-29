Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Zekeriya Öztemur, hastalara doktor tavsiyesi olmadan alternatif tıp tedavisi uygulatmamaları uyarısında bulundu.

Öztemur, yaptığı yazılı açıklamada, hastanelerine müracaat eden bir hastanın, şiddetli ayak ağrıları nedeniyle muayene sonucunu beklemeden, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine “sülük” tedavisi uygulattığını ifade etti.

Ameliyat yapılması gereken yerde deliklerin oluşması üzerine hastanın hastanelerine başvurduğunu ve Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Bölümünde tedavi altına alındığını aktaran Öztemur, “Hastamız bize diz ağrısı ve dizindeki şişlik şikayetleriyle geldi. Tabi dizinde ağrı ve şişlik sebebiyle ayağının üstüne de basamıyordu, çok şiddetli ağrıları vardı. Kendisine birtakım tetkikler yaptık, ama hastadan kendisinin sülük tedavisi gördüğünü öğrendik.” ifadelerini kullandı.

Hastanın bir müddet kendilerinden uzaklaştığını ve “sülük” tedavisi yaptırdığını dikkat çeken Öztemur, şunları kaydetti:

“Daha sonra şikayetleri biraz daha artmış bir şekilde tekrar geldi. Hastanın bazı laboratuvar tetkiklerini yüksek bulduk. Bu nedenle hemen eklemi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan minimal, teşhis ve tedavi amaçlı eklemin içini görüntülemeye yarayan cerrahi bir girişimde bulunduk. Menüsküslerin yırtık olduğunu ve dizinde de baya bir sıvısı olduğunu gördük. Ameliyat sonrası hastamızın şikayetleri geriledi. Şu an kendisi gayet mutlu. Her hastalığın tedavisi ayrıdır. Sülük tedavisi olsun, alternatif diğer yöntemler olsun, bütün hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemlerden değildir. Muhakkak ki bütün hastalarımızın, doktorlarımızın tavsiyeleri üzerine bu tip şeyleri uygulamasını hekim olarak tavsiye ediyorum.”

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve ismi açıklanmayan ve aynı zamanda “Ailevi Akdeniz Ateşi” hastası olan kişi ise, kulaktan dolma laflarla “sülük” tedavisinin iyi geldiğini duyunca bu yöntemi denediğini anlattı.

Bu yöntemi denediği için pişman olduğunu aktaran hasta, “Teşhis konmadan ve kültür sonucu çıkmadan, ağrıya dayanamadığım için komşuların ve çevremdekilerin söyledikleriyle sülüğün iyi geldiğini öğrendim. Sülük tedavisi yaptırdım, ama sülük tam o ameliyat yapılacak olan yerden delik açtı.” ifadelerini kullandı.

Kardeşinin sonuçları Öztemur’a göstermesinin ardından uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştuğunu kaydeden hasta, ağrıya dayanamadığı ve doktor tavsiyesi olmadan sülük tedavisi yaptırdığı için pişman olduğunu vurguladı.