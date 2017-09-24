Yaşlı kadın, Topraklık’ta Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne başvurdu, ağrıyan dişlerini tedavi ettirmek istediğini söyledi.

Muayeneyi yapan hekim, çekilen röntgeni inceledikten sonra, “15 gün sonra gelmeniz gerekiyor” dedi, “Şu anda protez uzmanımız yok.”

Yaşlı kadın biraz yorgun daha çok da öfkeli ayrıldı merkezden.

İkinci durak, Balgat’ta yine Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ydi.

Burada muayeneyi yapan hekim de, “Şu anda sistemimiz bozuk” diye konuştu, “Sizi tedavi edemeyiz.”

“Sistem bozukluğu”nun ne olduğunu anlayamadı yaşlı kadın, muayene odasından çıktıktan sonra orada bulunan gençlerden birine sordu.

“Yani bilgisayar sistemi bozukmuş teyze” yanıtını verdi genç.

“Sistemin bozuk olduğu” merkezin adı gerçekten çok havalıydı:

“Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi.”

Galiba “sistem” uzun adını taşıyamadığı için bozulmuştu.

Yaşlı kadın yine yorgun ve öfkeli ayrıldı hastaneden.

Dolmuşla evine dönerken çantasındaki paraları sayıyor, özel diş hekimine yetip yetmeyeceğini düşünüyordu.

İneceği durağa vardığında dişlerinin ağrısı iyice artmıştı.

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Yaşlı kadının anlattıklarını dinleyince internette kısa bir araştırma yaptım. Balgat’taki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden şikayetler dağ gibiydi.

Örneğin, hastalardan biri, “Bu kadar baştan savma iş yapılamaz” diyor, merkezden kendisini sabahın 08.30’unda çağırmalarına ve saat 17.00’ye kadar bekletmelerine karşın, “Kayıt yapılmamış” diyerek muayene etmediklerini belirtiyordu.

Bir diğer hasta ise tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

“Şiddetli diş ağrısıyla gittim. Her bakan hekim bir diğerine yönlendirdi. Sonunda bana iki hafta sonraya randevu verdiler. Aldığınız paranın hakkını verin biraz, insan sağlığı bu kadar değersiz olamaz.”

Ve bir diğer hasta da şöyle yakınıyordu:

“20’lik dişim apse yaptı. Bir süre antibiyotik kullandıktan sonra diş çekimi için merkeze gittim. Bana 1.5 ay sonrası için randevu vermek istediler. Hekimlerin hepsinin randevuları doluymuş. Özel diş hekimine gitmekten başka çarem kalmadı. Sağlık hizmeti almam için benden her ay para kesiliyor. Ama ben diş tedavimi özel hekime yaptırmak zorunda kalıyorum. Hakkımı helal etmiyorum.”

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Sağlık Bakanlığı’nın soruna acilen eğilmesi gerekiyor.

Ortada ciddi bir “sistem bozukluğu” var çünkü!