Kahramankazan Belediyesi, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan madde kullanımının önüne geçmek ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık yaratmak için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. “Uyuşturucu Özgürlüğün Sonu” isimli seminerle vatandaşlar madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Kahramankazan Belediyesi Çok amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere belediye başkan yardımcıları, ilçede görevli kamu kurumu personeli, veliler ve belediye çalışanları katıldı.

Kahramankazan Sosyal Hizmet Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Arif Dalkılıç, madde bağımlılığı ve madde bağımlığıyla mücadele konusunda bir sunum yaptı.

Madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolunun hiç başlamamak olduğunu vurgulayan Dalkılıç, sunumunda madde bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık yaratacak önleyici ve koruyucu tedbirleri anlattı.

Yavrularımızı koruyacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, madde bağımlılığıyla mücadele konusunu önemsediklerini belirterek, “Madde bağımlılığı gelişmiş ülkelerde bile ilk sorunlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda belediye olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin madde kullanımından ve bağımlılığından uzak durmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu seminer de bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan biri.

Bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz. Yavrularımızı, gençlerimizi bu illetten korumak ve uzak tutmak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.