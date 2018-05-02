Uykuları kaçıran ihtimal!

CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin milletvekili seçiminde ittifak yapma konusunda anlaşması akıllara şu soruyu getirdi:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ak Parti-MHP adayı seçilir ama Meclis çoğunluğunu CHP öncülüğündeki ittifak elde ederse ne olur?

Hiç kuşkusuz Ak Partililerin ve MHP’lilerin de aklına gelen ve uykularını kaçıran bir soru bu.

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Diyelim ki, Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi ama 600 kişilik Meclis’te çoğunluğu, yani 300’den fazla milletvekilini CHP öncülüğündeki ittifak elde etti.

Böyle bir durumda siyaset nasıl şekillenir?

Erken seçime mi gidilir, yoksa doğacak siyasi krize rağmen iyi kötü yola devam mı edilir?

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Ak Parti’yi yakından izleyen bir gazeteci arkadaşımın yorumu şöyle:

“Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde Ak Parti’nin erken seçime gitmesi söz konusu olamaz. Çünkü birkaç ay içinde yapılacak erken seçimden farklı bir sonuç çıkacağına inanılmaz.

Benim tahminime göre, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, son Anayasa değişikliği ile artan yetkilerine dayanarak yardımcılarını belirler, Hükümeti kurar ve sanki Meclis çoğunluğu da elindeymiş gibi ülkeyi yönetmeye başlar. Gerek görmesi halinde kararnameler ve yönetmelikler çıkarır, Meclis’i dikkate almadan, adeta görmezden gelerek çalışmalarını sürdürür.

Yeni Anayasa Meclis’in hükümete güven oyu verme yetkisini de elinden aldı.

Çıkarılacak kanunların onanması ve yürürlüğe konulması konularında ise yetki cumhurbaşkanının ve hükümetin elindedir.

Ancak OHAL’in uzatılması için Meclis’e ihtiyaç duyulur. O zaman da Meclis tereddüt etmeden OHAL’i kaldırır.

Elbette cumhurbaşkanı ile Meclis’in uyumlu çalışması ideal durumdur ama bunun olmaması halinde gerçek irade cumhurbaşkanıdır.”

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Ben konuya Ak Parti’yi takip eden gazeteci arkadaşım kadar iyimser bakamıyorum.

Cumhurbaşkanı ile Meclis çoğunluğunun aynı partiden olması ülkenin krizden krize sürüklenmemesi açısından büyük önem taşıyor.

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Bakalım seçmen 24 Haziran’da ortaya nasıl bir tablo çıkaracak?