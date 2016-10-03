Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne yoğun talep

Yenimahalle Belediyesi ve KOSGEB işbirliğinde, İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla Eylül ayında 2 grup halinde düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” yoğun talep doğrultusunda Ekim ve Kasım ayında da devam edecek.

Hayallerindeki işi kurmak isteyenler için büyük bir fırsat niteliğindeki eğitimler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yeni açılacak 4 grup ile her grupta maksimum 30’ar kişi olarak devam edecek.

32 saat uygulamalı girişimcilik eğitimi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı programı çerçevesinde toplamda 4 gün boyunca 32 saat uygulamalı girişimcilik eğitimi alacak olan girişimci adayları, eğitim sonunda KOSGEB onaylı sertifika da almaya hak kazanacak.

Başvurular belediyenin AB Proje Ofisi’ne

Eğitimler, 1’inci grup için 17-20-21-24 Ekim, 2’inci grup için 26-28-31 Ekim-02 Kasım, 3’üncü grup için 03-04-07-11 Kasım, 4’üncü grup için ise 11-14-16-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını nüfus cüzdanı fotokopisi ile Nazım Hikmet Kültür Merkezi AB Proje Ofisi’ne yapabilecek.

Eğitimler sonrasında talep yoğunluğuna göre yeni gruplar için eğitimlerin devamı da gelecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...