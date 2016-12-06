Uydu vericili leyleklerden haber var

SAMSUN’daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırmalar Merkezi görevlisi Yrd.Doç.Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde uydu vericisi taktıkları leyleklerin birinin Çad’a, birinin Etiyopya’ya, 2’sinin ise, Sudan’a ulaştığını söyledi. Yrd.Doç.Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, uydu vericileri sayesinde leyleklerin göç yolunu takip ettiklerini ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırmalar Merkezi, Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği işbirliğiyle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ndeki leylekler için geçen 1 Temmuz’da proje başlatıldı. Samsun’un Bafra ve 19 Mayıs İlçesi’ndeki 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ndeki leylek popülasyonunun hareketleri uydu üzerinden takip edilmesi için 8 leyleğe uydu vericisi takıldı.

OMÜ Ornitoloji Araştırmalar Merkezi görevlisi Yrd.Doç.Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, beraberindeki ekiple birlikte Kızılırmak Deltası’ndaki 8 leyleğe takılan 57 gram ağırlığındaki uydu vericisi ile leyleklerin konumları ve durumları adım adım takip edilmeye başlandı. Uydu üzerinden izlenen leyleklerden biri Çad’a, biri Etiyopya’ya, 2’si ise Sudan’a ulaştı. Diğer leyleklerden 2’si elektrik akımına kapılarak telef oldu, 2 leylekten ise vericilerden gelen sinyal kesildi.

5 DAKİKA ARALIKLA VERİ GELİYOR

Yrd.Doç.Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, her gün 5 dakikalık aralıklarla leyleklerin nerede olduğuna dair kayıtlar aldıklarını belirterek “Leylekler tahmin ettiğimiz güzergahta ilerliyorlar. Şuan Orta Afrika’dalar. Biz onların Afrika’nın güneyine kadar inecekleri ve kışı burada geçireceklerini tahmin ediyoruz. Daha da güneye ilerleyebilirler. Şubat ayında da bulundukları yerden geri dönmeye başlamalarını öngörüyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASI TAKİP EDİLİYOR

“Uydu vericisinden aldığımız veriler sayesinde kuşlar Kızılırmak Deltası’nda nasıl habitat kullanıyorlar, ne kadar geniş bir alanı kullanıyorlar, göç zamanında buradan ne zaman hareket ediyorlar. Hangi konaklama alanlarını kullanarak göçlerini gerçekleştiriyorlar ve nereye kadar gidiyorlar. Ne zaman dönüyorlar. Bunların hepsini öğrenmiş olacağız. Ayrıca kuş hangi yükseklikten uçmuş, termal mi yapmış, süzülerek mi gitmiş yoksa aktif uçuş mu yapmış bunun gibi detaylı bilgileri de vericiler sayesinde öğrenebiliyoruz. Uydu vericilerin yaklaşık 3 yıl süresince bize veri gelmeye devam edecek.”

TÜRKİYE’DE İLK

Türkiye’de ilk defa leyleklere yönelik uydu vericisi takılıp böyle bir çalışma yapıldığını dile getiren Yrd.Doç.Dr. Kiraz Erciyas Yavuz,

“Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Türkiye’de leylek popülasyonunu en fazla olduğu yer olma özelliğine sahip. Kızılırmak Deltası’nda yaklaşık 900 çift leylek ürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMKUŞ, Orman Su İşleri Bakanlığı 11’inci Bölge Müdürlüğü desteği ile yürüttüğümüz bu proje bu yüzden de çok önemli”

diye konuştu.

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