“İkinci Dünya Savaşı’nı tarafsız kalarak” geçiştirmiş İsveç”, savaş biter bitmez bunun meyvelerini toplamaya başlamıştı… Kıta Avrupası’nın yıkıntıları arasında kendini toplamaya çalışan ülkeler, İsveç’in çelik sanayisi, tersaneleri ve hatta kâğıt yeri üreten fabrikaları açısından tam bir Pazar olmuştu…

Tarafsız kalmayı beceren Türkiye’de ise bambaşka gelişmeler yaşanıyordu, aynı süreçte…

Savaş sürerken baş gösteren kıtlık nedeniyle sorunlar çıkmış, ekmek dâhil bazı temel gıdalar bile karnelere bağlanmıştı… Bu yetmiyormuş gibi, savaş iki kutuplu bir dünya yaratarak sonuçlanmıştı… Bunlardan biri sınır koşumuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ydi ve başında Stalin adında bir Gürcü vardı…

Savaş bittiğinde, Almanya’nın yarısına kadar uzanan bir zafer elde etmiş ve bu durum onu saldırganlaştırıp, işi Türkiye’den toprak talep etmeye kadar getirmişti…

Stalin bunu başaramadı ve Türkiye kendini “ABD’nin başını çektiği” Batı grubunda buldu… Yıllarca sürecek bir Soğuk Savaş başlamış ve Türkiye fizikî konumu nedeniyle, “ileri istasyon” olmuştu…

Sonrasında neler oldu, biliyorsunuz siz de…

Bu noktada tekrar İsveç’ten bahsetmem gerekiyor… Çünkü tarafsızlığın yararını bu kadar görmüş bir ülkede, NATO üyeliği ve güvenlik sorunları tartışa konusu oldu… Sonra geçen yıl son 25 yılın en büyük askeri tatbikatını düzenledi ve askeri harcamaların arttırılmasına kararı alındı…

Son olarak da; 4,8 milyon eve “Savaşa hazır olun” başlıklı broşürleri dağıtıldı… Bunlarda “halkın olası bir saldırıya karşı nasıl hazır olacağı ve ülkenin ‘genel güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceği” anlatılıyor…

Broşürlerde Sirenlerin, savaş uçaklarının ve evlerinden kaçan ailelerin yer aldığı çizimler var ve “terör saldırısı, siber saldırı ve hatta iklim değişikliği de, birer savaş tehdidi olarak” ifade ediliyor…

İsveç’in temel korkusu, Rusya’dan gelebilecek bir saldırı… Ortadoğu’da başlayacak bir savaşının dünyaya yayılması tehlikesini görüyorlar…

“Demokrasinin gerçek anlamda uygulandığı bir ülkenin, vatandaşlarına uyarısı” bu broşürler…

Peki, “hem Rusya ile sınır komşusu, hem de olası bir dünya savaşının başlangıç noktası olarak seçilen Ortadoğu’ya iyice bulaşmış olan” Türkiye neden böyle uyarılar yapmıyor..?

Yoksa böyle uyarıların “EEEYYYYY…” diye başlaması uygun olmayacağı için mi..?

Kabul etmek gerekir ki, Türkiye’de böyle bir uyarı broşürü çok şaşırtıcı olur… Deprem tehdidi altında yaşayan İstanbullular için, değil uyarı broşürü yayınlamak, “depremde sığınılacak güvenli bölgeler bile gizli(!) tutuluyor…

İsveç Hükümeti’nin evlere yolladığı broşürü, Türk Halkı için de, bir “Son Uyarı” olur..!