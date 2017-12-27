Uyanma zamanı gelmedi mi hala?

İktidar bir KHK çıkarıp, Türkiye’yi iç sorunlara kilitledi yine… Türk kamuoyu her şeyi unutup, bu yeni tartışmaya kendini kaptırdı…

…Ve ne yazık ki, hemen yanı başımızda fokurdamakta olan Ortadoğu kazanını bir anda unutuverdik…

Örneğin Rusya Suriye’de kalıcı olduğunu açıkladı ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Rusya’nın Suriye’deki iki askeri üssünde kalıcı varlığına yönelik çalışmalara başladığını” söyledi… Rusya’nın Akdeniz kıyısındaki Tartus’da ve iç bölgedeki Masyaf’ta üsleri var…

Putin’in bir kaç gün önce yaptığı “Suriye’den çekiliyoruz” açıklamasından sonra. Tam ters yöndeki bu gelişme özellikle dikkat çekti…

Trump’un seçilmek için Rusya’dan destek aldığı iddialarının hala gündemde olduğu unutmamak gerek bu arada… Ama Kudüs konusunda BM’de aldığı yenilginin üstüne gelebilecek ikinci bir darbeden kaçmaya uğraşıyor olabilir…

Nitekim ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta “savunma amaçlı geliştirilmiş sistemler” adı altında Ukrayna ordusuna silah satışı yapılması kararı verildiğini duyurmuştu… Böylece ABD’nin Ukrayna’ya uyguladığı silah satışı kısıtlaması kaldırılmış oluyordu…

İlk etapta, toplam 47 milyon dolar tutarında 210 adet anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampası satılacak… Kiev yönetimi ayrılıkçılarla mücadele esnasında “anti-keskin nişancı komplekslerine” ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı… Barett M107 keskin nişancı tüfekleri de bu partiye eklenebilir…

Rusya’nın bu gelişmeye tepki göstermesi kaçınılmazdı… Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, “ABD’nin Ukrayna’ya doğrudan zarar verici silahlar vererek sınırı aştığını” söyledi… Rybakov’un asıl mesajı ise “Washington kendini ara bulucu olarak sunmaya çalışıyor ama o ara bulucu değil, savaşı körükleyen bir suç ortağıdır.” demesiydi…

Ama Rusya ile ABD’nin Ortadoğu’da fiilen kapışmaları söz konusunu değil… En azından şimdilik… O kapışma, bölgede taş taş üstünde kalmadığında, “son savaş” olacak…

Ortadoğu’da Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren gelişme ise Suudi Arabistan’da meydana geldi… Bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa’ya geldi… Bir Suudi siyasi analist BAE Dışişleri Bakanı’na sahip çıktı ve “Osmanlı sömürgeciydi” dedi…

Adı Amid El-Şehri olan bu analist “Osmanlı’nın hilafet devleti olmadığını, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu” iddia etti… Bu yemezmiş gibi “Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını, Fahrettin Paşa’nın, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geldiğini” bile söyledi…

Biz bir yeni KHK nedeniyle birbirimize girerken, dünyada bunlar oluyordu işte…

Çünkü iç politika her şeyden önemli hale gelmiş… İktidar, önümüzdeki seçimlerden yine galip çıkmak isterken; muhalefet de doğal olarak bu kez kazanmak istiyor…

Eğer gözler sadece içe dönük olursa, kim kazanırsa kazansın; elinde “bataklıkta çırpınan” bir Türkiye bulacak..!