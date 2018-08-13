Türk halkı oldu bitti bu Amerika’yı “kaypak” bilir, güvenmez, sevmez.

Onlar Kore savaşındaki kahraman Mehmetçiğin katkılarını unuttular.

Birleşmiş Milletler ve NATO müttefikimiz olduğunu unuttular.

Kıbrıs Türklerine soykırım yapan Rumları görmezden geldiler yanlarında yer aldılar.

Kahraman Mehmetçik adaya barışı, Yunanistan’a demokrasiyi getirdi.

Utanmadan yıllarca Türkiye’ye ambargo uyguladılar.

Güya müttefik ama PKK başta PYD/YPG gibi terör örgütlerine TIR’lar, uçaklar dolusu silah, mühimmat, zırhlı araç ve dolarları yağdırdılar.

Türk askerini şehit eden silah ve mühimmatların Amerikan malı bağışlardan kaynaklandığını görmezden geldiler.

15 Temmuz kahpe, alçak darbe girişiminin 1 numaralı eli kanlı sanığını Türkiye’ye iade etmediler. El bebek gül bebek bir de milyonlarca dolar yardım ederek Pensilvanya’da besliyorlar.

Rüşvetçi Reza Zarrab’ı Türkiye aleyhine demeçler vermeye zorladılar ve yalan dolan sözleri ile itirafçı yaptık diye Amerikan vatandaşları gibi yaşamasına olanak sağladılar.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı hukuk dışı kararlar ile mahkûm ettiler ve devletlerarası anlaşmaları uygulamayarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üst düzey bürokratını mağdur ettiler.

Alüminyum ve Çelik’e dünya ticaret örgütü kurallarına aykırı olarak ek vergiler koydular.

Ve utanmadan arlanmadan, müttefik demeden 81 milyona ulaşan Türk halkının parasına göz diktiler.

Doları sabote ederek, dolarla kumpas kurarak Türk halkını fakirleştirmek için kalleşçe adımlar atıyorlar.

Trump efendi Türk milleti küllerinden devlet kurar, şantaja, kumpasa, dolar tuzaklarına kulak asmaz.

Bu asil millet aç kalır boyun eğmez.

Ve milletine kötülük eden hiçbir ülkeyi müttefiki olsa dahi affetmez…

Utanmaz Trump, kalleş Amerika Türk milleti tek yürek, tek yumruk olacak ve bu alçakça hücumunu gün gelecek suratına şamar olarak indirecektir.