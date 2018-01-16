Binlerce yıllık insanlık tarihine “savaşların” damga vurmasını, “insan en gelişmiş canlı türüdür” öğünmesi ile geçiştiremeyiz…

O zaman “canlı” olmanın başka canlıları öldürmekten ibaret olduğunu da savunmamız gerekir çünkü…

…Ve “kendi hemcinslerini de gözünü kırpmadan öldürebilen insanoğlunun “en gelişmiş canlı türü” olması, ancak bundan sonra mümkün olur…

Avcılıktan yerleşik düzene geçildiğinde, Bir takım kurallar koyup herkesin buna uymasını sağlamak isteyen insanlar da olmuş elbette ki… Bunun için ilkel dinler yaratılmış ve böylece herkesin korkacağı cezalar konmuş…

Bu sefer de, faklı tanrılara inanan komşular birbiriyle savaşmaya başlamış…

Zamanın en büyük istilacısı olan Hitit İmparatorluğu bunun da suyunu çıkarmış, hâkimiyetine aldığı kavimlerin inandığı tanrıları da kendi dinine dâhil edip, sonunda “Bin Tanrılı İmparatorluk” diye anılmaya başlamış…

Sırasıyla Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet denilen Semavi dinlerin sonrasında da, savaşmaktan vazgeçmemiş insanlar… Din ve mezhep savaşları ayyuka çıkmış…

Sanayi devrimiyle gelişen yeni silahlar, iki kez dünya savaşı çıkartmak isteyenlere yardımcı olmuş…

…Ve ikinci savaşı bitiren bir silah bulunmuş bu arada…

Japonya’ya atılan 2 Atom Bombası dehşet salmış…

Bu arada “kendini dünyanın sahibi olmaya aday gören” ülkeler de, hemen bu silahtan kendileri de üretebilmek için çalışmaya başlamışlar ve bazıları bunu becermiş…

Böylece de tüm dünya ABD hâkimiyetine girmekten kurtulmuş… Çünkü yeni bir topyekûn savaşın dünyanın sonu olacağı kafalara dank etmiş…

Ama insanlar duramamışlar yine de… Bir “soğuk savaş” yöntemi bulmuşlar…

Bir süre böyle geçmiş de, dünyadaki insan sayısı da durmadan artmış bu arada… Bundan rahatsız olan ABD; önce Kore’de, sonra da Vietnam ve Kamboçya savaşlar çıkarmış…

Sonra Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi üzerine, bugün dünyanın başındaki en büyük bela olan terör örgütlerini yaratarak, yepyeni bir “savaş alanı” yaratmış…

Şimdi aynı yöntemi Ortadoğu’da kullanmaya çalışıyor…

Amerikan Devlet Mekanizması içinde bu işleri çok iyi bilen isimler var… Üstelik adı Trump olan ve Kuzey Kore liderini “benim elimin altında seninken çok düğme var” diye tehdit eden biri var…

Keşke Türkiye Büyük Ortadoğu Projesi’nin üstüne balıklama atlamasaydı… Böylece eski Başbakan Davutoğlu’nun “bir grup öfkeli genç” olarak gördüğü DEAŞ’dan PKK’ya transfer olanlarla savaşmamıza gerek kalmazdı…

Merak ediyorum; medyanın önüne çıkıp “Yurtta sulh, cihanda sulh” lafının saçmalık olduğunu söyleyenler, hala aynı fikirdeler mi..?