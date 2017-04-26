TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türkiye’yi siyasi denetime alma kararına ilişkin, “utanç vesikası” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) aldığı, Türkiye’yi siyasi denetim sürecine geri döndürme kararını şiddetle kınadığını belirterek şöyle dedi:

“Hiçbir şekilde ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmayan; yanlı, yanlış ve dostça olmayan bir yaklaşım üzerine kaleme alınan ve adeta terör örgütlerine kol kanat geren bu kararın AKPM adına da bir utanç vesikası olarak kalacağını ifade etmek isterim.

AKPM’nin aldığı bu kararın arkasında; Türkiye düşmanı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK yandaşı ve yanlısı üyelerin ve devletlerin ülkemiz aleyhindeki yalanları ve tezviratları yatmaktadır. AKPM, kendi gündem ve kararlarının terör yanlısı gruplar tarafından esir alınmasına müsaade ederek, varoluş gayesini sorgulanır hale getirmiştir. Bu kararın Avrupa’da artan Türk, yabancı ve İslam düşmanlığından bağımsız değerlendirmek mümkün değildir.

Ülkemiz hakkında dört senedir olağan bir denetim sonrası diyalog raporu dahi yazılmamışken, alelacele adeta darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüklerini ortaya koyan bir şekilde ve yine adeta referandumda çıkan halkın ‘evet’ oyuna tepki verircesine alınan Türkiye’nin siyasi denetime düşürülmesi kararı, AKPM tarihinde kara bir leke olarak daima hatırlanacaktır.

Bugün gerçekleştirilen görüşmeler göstermiştir ki, ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ Avrupalı siyasetçiler tarafından himaye edilmektedir. Bunun da ötesinde bu karar, FETÖ ve PKK gibi eli kanlı terör örgütlerine güç verir niteliktedir ve kanlı terör örgütlerinin terörist faaliyetlerine destek vermek anlamına gelmektedir.

Hiçbir teamüle sığmayan ve tamamen siyasi saiklerle alınan bu karar; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün en büyük muhafızı olduğunu iddia eden AKPM’nin bir oyuncak haline getirildiğinin en büyük ispatıdır.”

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