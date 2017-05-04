2016 – 2017 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi, Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı’nın şampiyonluğu ile sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2016 – 2017 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe ile ikinci olan Galatasaray Takımları’nı kutladı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ kupa töreninden sonra şunları söyledi:”2016-2017 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi finalinde mücadele eden Türkiye’nin iki önemli spor kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray’ı tebrik ederim.

Final etabında üç maçı da kazanarak, şampiyon olan Fenerbahçe ile gümüş madalya sahibi Galatasaray’ın tüm oyuncularını, teknik kadrosunu, yöneticilerini ve elde edilen başarılarda emeği geçen herkesi kutlarım.

Kupa töreni sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray takımları bir araya gelerek, çektirdikleri fotoğraf ile de örnek bir dostluk sergiledi. Her iki takıma bu nedenle ayrıca teşekkür ederim.”Şampiyon Fenerbahçe’yi ve ikinci Galatasaray’ı bir kez daha tebrik eder, başarılı bir yeni sezon dilerim.”dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...