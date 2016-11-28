Üstün yetenekli öğrenciler belgelerini aldı

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Bekir Pehlivanoğlu İlkokulu bünyesinde üstün zekalı öğrenciler için açılan Bilim Sanat Merkezi’nde uyum eğitimini tamamlayan 25 öğrenci belgelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Bilim Sanat Merkezleri sayesinde üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklar keşfediliyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde ilkokul 2’den 11’inci sınıfa kadar farklı yaş gruplarındaki zihinsel kapasiteleri yüksek üstün yetenekli çocuklar için Bekir Pehlivanoğlu İlkokulu bünyesinde açılan Bilim Sanat Merkezi’nde 25 öğrencinin uyum eğitimi tamamlandı.

Bekir Pehlivanoğlu İlkokulu Müdürü Abdülkerim Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Hüseyin Kırkaş ve Mehmet Şahin’in katıldığı törende, 25 öğrenciye belgeleri verildi.

Zihinsel ve görsel sanatlar ile müzik alanlarında özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafından tespit edilen öğrenciler, okul saatleri dışında Akhisar Bilim Sanat Merkezi’nde eğitime katıldı. Öğrenciler 5 aşamalı bir eğitim programını 5 haftada tamamladı.

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