68 kuşağının en büyük ayırıcı özelliği “Rönesans adamı” oluşları, siyasal bilimden edebiyata kadar geniş bir yelpaze içinde, hemen her eğitim disiplininden çok kuvvetli bir öğrenim altlığı ile daha lise çağlarında bezenmiş olarak hayata atılmalarıdır.

Dosteyevski, Tolstoy vb. Dünya Edebiyatı devleri ortaokulda hatmedilir, varaluşçuluğun babası Jean Paul Sartre, büyük saçma/ absürt yazarı Albert Camus, Nietzsche ile felsefi dağarcık doldurulur, Karl Marks, Friedrich Engels ve Nazım Hikmet Ran ile politik hayat görüşü pekiştirilir “Dünyayı değiştirmek, yeni bir hakça düzen kurmak” üzere sokaklara dökülünürdü.

Kuşağın yaşamda ki en büyük akıl ustası ise (şimdilerde buna yaşam koçu deniliyor) Dünyadaki en büyük dehalardan birisi…Ressam, mucit, anatomi bilgini, teorisyen, felsefeci, müzisyen ve öğretmen olarak sanat, edebiyat, bilim ve teknolojiye olan büyüleyici katkılarıyla sadece Rönesans’ın değil tarihin gelmiş geçmiş en büyük “çok yönlü zekası” Leonardo da Vinci (1452-1519)idi.

Tek fakat çok adam Leonardo hayatı boyunca sayısız defter tuttu. Net sayı hâlâ tam olarak bilinmiyor. Bu defterlerden derlenen çalışmalarının en büyüleyici olanları bir araya getirerek Leonardo’nun zihninin derinliklerini nefes kesici bir ustalıkla ortaya koyduğu kendi notları ve hassas çizimleri, onun akıl dünyasına dalmak isteyen okurlarla LEONARDO’nun DEFTERLERİ kitabında buluşturulmuş..

Kitap Leonardo’nun uygulamalı resim ve mimarlık dersleri, sanat, felsefe ve bilim üzerine notlarından ve çizimlerinden oluşuyor. Bu yazılar ve çizimler, gözden geçirilmiş bir formatla sunulmakta olup ana başlıklar ve alt bölümler halinde düzenlenmiştir.

Çizimlerin konu ve ayrıntılarındaki muazzam çeşitlilik, olağanüstü bir gözlem ve akıl yürütme yeteneğine sahip doyumsuz ve bilgiye aç bir zihni açığa vuruyor. Kitapta ayrıca bugün hayata geçirilmesi gündemde olan Leonardo’nun Haliç için tasarladığı köprünün ayrıntıları da anlatılmaktadır.

Leonardo, herkesçe kabul gören kurulu düzene karşı olma eğilimiyle orijinal elyazması metinlerin çoğunu farklı bir diyalekt ve esrarlı kısaltmalarla sağdan sola doğru yazmıştır. Bununla birlikte kelimelerin ve resimlerin ortak senfonisinde kulaklarımızda yankılanan şey, Leonardo’nun mimari, insan anatomisi, resim ve çizim, mekanik icatlar, botanik ve bitkiler, havacılık, haritalar ve daha pek çok konu hakkındaki göz kamaştırıcı çalışmalarıdır. 68’liler bundan dolayı ayrı bir severler üstadı.

Bu kitap aynı zamanda bir eğitim kılavuzu.. Leonardo’nun öğretici yönünü de açığa çıkarmakta. Açıklamalar basit ve net. Leonardo ressam adaylarına değerli tavsiyelerde bulunmaktadır. Kitabı okudukça kendinizi büyük üstat ile aynı odada birlikte çalışıyor gibi hissedeceksiniz. Leonardo’yu anlamayan 68 kuşağı ruhunu kavrayamaz.

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