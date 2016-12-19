Ustalar İzmir’de buluşuyor

İZMİRLİ sanatseverler, 2016 yılına Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek 4 konserle veda edecek. Sabahat Akkiraz ve Ahmet Özhan’ın konuk solist olarak sahne alacağı konser dizisinde, Kent Orkestrası ile Çocuk Korosu da var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılını Aralık ayında gerçekleşecek 4 konserle uğurlayacak. Yıl boyunca birbirinden güzel konserlerle İzmirlilere müzik ziyafetleri veren Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Kent Orkestrası ve Çocuk Korosu’nun vereceği konserlerle sanatseverlere unutulmaz saatler yaşatacak. Konser dizisinde, Sabahat Akkiraz ve Ahmet Özhan gibi usta isimler müzik tutkunlarıyla buluşacak. Büyükşehir’in Aralık ayı konser programında ilk olarak Türk Halk Müziği Korosu var. 21 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 20.00’de Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ücretsiz konserde, halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz solist olarak sahne alacak. TBMM’de 24. dönem milletvekili olarak da görev yapan sanatçı, özgün ses tonu ve üstün yeteneğiyle, etnik müzikte dünya çapında önde gelen isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Konserin şefi ise Yolcu Bilginç.

KENT ORKESTRASI’NDAN YILIN SON KONSERİ

İzmir’in en nitelikli gruplarından olan Kent Orkestrası’nın konseri ise 22 Aralık 2016 Perşembe akşamı saat 20.00’de. İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki konserde, Altan Kılınç ile Selin Tuncer, orkestraya tango ve salsa danslarıyla eşlik edecek. Aydın Uştuk, Sedat Yüce, Tevfik Rodos, Cevher Doğan, Cansu Kırca ve Sılay Erman’ın solist olarak sahne alacağı konserin orkestra şefi Hüseyin Çebi. Konserin orkestra düzenlemelerini ise Zafer Çebi’ye ait.

AHMET ÖZHAN’DAN MÜZİK ZİYAFETİ

23 Aralık 2016 Cuma akşamı ise Türk Sanat Müziği Korosu bir konser verecek. Türk Sanat Müziği’nin önemli kilometre taşlarından biri olan Ahmet Özhan’ın konuk solist olarak yer alacağı konser, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleşecek. Popüler ve Klasik Türk Müziği’nin yanısıra tasavvuf müziği alanında da önemli çalışmalara imza atan Özhan’ın renk katacağı konserin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Aralık sanat takviminin en renkli konserine ise Büyükşehir Belediyesi’nin ‘harika çocuklar’ı imza atacak. Şef Ayten Baysal yönetimindeki Çocuk Korosu, 29 Aralık 2016 Perşembe günü İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de sanatseverlerin karşısına çıkacak. Piyanist Dicle Talayhan’ın eşlik edeceği koro, birbirinden güzel çocuk şarkılarını seslendirecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...