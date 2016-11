Usta oyuncuyu kaybettik

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Müdürlüğü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan’ın vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Şehir tiyatroları, Gönül Ülkü Özcan’ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz” denildi.

Gönül Ülkü Özcan’ın cenazesi yarın saat: 10.30’da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecek törenden sonra Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

GÖNÜL ÜLKÜ ÖZCAN

28 Şubat 1931, Kadıköy, İstanbul doğumlu Gönül Ülkü Özcan, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Gönül Ülkü, küçük yaşta, ailesinin desteğiyle 1947 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları çocuk bölümüne girdi. 1962’de Gazanfer Özcan’la evlenene kadar şehir tiyatrolarında çalışan sanatçı, daha sonra eşiyle birlikte Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nu kurdu. 2002 yılındaki rahatsızlığına kadar kendi tiyatrolarında çalıştı. 2003 yılında yeniden sahnelere dönen sanatçı, az sayıda sinema filminde de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı bir diziyi eşi ve kadrosuyla birlikte 16 yıl oynadılar.

Gönül Ülkü Özcan, bir röpörtajı’nda Türk Tiyatrosu’yla ilgili soruya; “Bir kere, Geleneksel Türk ailesinde, büyüklerimiz nasıl yaşıyorlardı, aralarındaki ilişkiler nelerdir? Çocuklarla ana baba arasında, gelin kaynana arasında; bunları biz güzel yaşadık gençliğimizde. Genişti de ailemiz, onu sürdürebilmek için de bunu amaç edindik. Hep aileyi ele aldık. Oyunların bazıları hiç onunla ilgili olmasa bile, becerebildiğimiz kadar o yöne çevirdik. Seyirci ile birbirimizden memnunuz vallahi” diyerek cevap vermişti.

GÖNÜL ÜLKÜ ÖZCAN’IN ŞEHİR TİYATROLARINDA OYNADIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

Gelir Vergisi Mektebi (1950/1951), Sana Rey Veriyorum (1950/1951), Yürü ya Kulum (1950/1951), İhtiras Tramvayı (1950/1951), Rüya Ülkesi (1950/1951), Bir Gemim Var (1951/1952), Ahretten Selam (1951/1952), Dimyata Giderken (1951/1952), Bir Kavuk Devrildi (1951/1952), Kasımpaşa Maçka (1951/1952), Pamuk Prenses (1951/1952), Bir Varmış Bir Yokmuş (1952/1953), Don Juan’a Oyun (1952/1953),

Ahududuö (1952/1953), Balıkesir Muhasebecisi (1952/1953), Onu çok seviyorum (1953/1954), Dostum Harvey (1953/1954), Makine(1953/1954), Melek Hanımın Kıskançlığı (1953/1954), Meraki (1955/1956), Hanımlar Terzihanes (1955/1956), George Washington Bu Evde Kalmıştı = George Washington slept here (1956/1957),Ben Çağırmadım (1956/1957), Deli (1957/1958), Yelpaze (1954/1955), Mahallenin Romanı (1954/1955), Kibarlık Budalası (1954/1955), Paşa Hazretleri (1954/1955), İşte Buna Talih Derler (1955/1956), Gönül Kaçanı Kovalar = Au petit Bonheur (1957/1958), Sevgili Karısı = Florence et le dantiste (1958/1959), Bir Kilo Namus (1958/1959), Öteki, Gelişte (1959/1960), Fazilet Eczanesi (1959/1960), Fettan Kız (1959/1960), İki Efendinin Uşağı = Il servodi due padroni (1959/1960), Eyyub Üzerine Oyun(1960/1961), Baş Sayfa = Front page (1960/1961), Yufka Yüreklinin Biri = Monsieur brotonneau (1960/1961), İyi Saatte Olsunlar (Kiralık bina) = Questo fantasmi (1961/1962), Hesapta Bu Yoktu = Not in The Book (1961/1962), Mum Söndü (1962/1963), Kadınlar (1962/1963).

