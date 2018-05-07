Spor-Toto Süper Ligi İlhan Cavcav Sezonu’ nin 32.ncı haftası iki maç dışında tamamlandı.

Maçlar da mücadele çok, faul çok, futbol vasat, seyirci iyi hakemler komikti. Ligin son iki haftasına girilirken üst sıralar ile altlarda durum netleşmeye başladı. Maçlara Gelince;

Başakşehir-1 Sivas-1… Şampiyonluğa oynayan ev sahibi, kontrollü disiplinli oyununu, bir kişi eksik oynamalarına rağmen, 90+2 ye kadar sürdürdü. Bu dakika da kaleci Volkan Babacan’ ın hatasıyla topu kalesinde görünce büyük yara aldı. Arda Turan’ ın yaptığı ise saçmalıktı. Hakem ise komikti.

Karabük-0 Konya-1… Ev sahibi PTT biletini çoktan almış, konuk ise almamaya çalıştı. Konuk kontrollü oynadı ve kazandı. Bu puanlar onları rahatlattı. Hakem yine komiklikler yaptı.

Alanya-1 Osmanlı Spor-1… Ligin dibini ilgilendiren maçta futbol fena değildi. Ev sahibi daha çok pozisyona girdi ama bir tane atabildi. Konuk ise eşitliği sağladı ama 1 puan işine yaramayacak mı göreceğiz? Ancak hala umutları var..

Trabzon-2 Kasımpaşa-5… Genel de güzel maç oldu. Bilhassa ilk yarı. Karşılıklı ataklarla geçen maçta ilk gol konuktan geldi. Ev sahibi buna cevap verdi ve golleri kaçırmaya başladı. O kaçırdıkça konuk gidip gol attı. İkinci yarıda gel-git futbolu devam etti. Hakem kırmızılarında haklıydı.

Gençlerbirliği-0 Antalya-1… Altı puanlık maçta gülen taraf konuk ekip oldu. Ev sahibi kötü oynadı ve PTT ligine gitmek için rezervasyon yaptırdı. Matematik olarak şansı var ama zor.

Fenerbahçe-2 Bursa-1… Üst sıraları ilgilendiren maçın ilk yarısında futbol yoktu. Ancak iki pozisyon vardı ilkinde Batalla’ nin plase şutunu Volkan tuttu. Mehmet Topal’ın Kafa şutunu da Ertuğrul çizgiden çıkardı. İkinci yarıda futbol yoktu Tenis vardı. Top bir kalede bir bu kaledeydi. Ev sahibi baskını artırarak gol ararken topu kendi kalesinde gördü. Sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren Furkan çok güzel bir gol attı. Ev sahibi baskısını sürdürdü ve eski santraforu Sow ile eşitliği sağladı. Baskılı oyun 90.ncı dakikaya kadar sürdü. Oyuna sonradan giren Fernandao galibiyeti getirdi.

Akhisar-1 Galatasaray-2… Konuk takım ilk 18 dakikada 2 gol buldu. Sonra durdu. Ev sahibi maçta iyi oynadı ve pozisyonlar buldu ama Muslera’ yı geçemedi.

Ancak Serdar Aziz geçti kalecisini. Konuk şampiyon olursa bunu Muslera’ ya borçlu. Ev sahibi oynadığı futbolla 1 puanı hak etti ama golü bulamadı. Ev sahibi küme düşme korkusunu hissediyor. Hakem verdiği penaltılar haklıydı.