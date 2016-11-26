Üst akıl mı?

Gelin biraz yakın tarihimizden söz edelim…

Atatürk öldüğünde, geride “zor ve en başarılı yıllara tanıklık etmiş, bu nedenle Atatürk’e içtenlikle bağlı yetişkinlerle onların Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak yetiştirdikleri çocukları ve o çocuklara çağdaş bir eğitim veren öğretmenler” vardı.

Nesiller boyu etrafına toplanmış insanları sömürerek yaşamaya alışmış toprak ağaları ve onların aileleri, dini bir sömürme unsuru olarak kullana gelmiş ve Atatürk tarafından etkisiz hale getirilmiş din tüccarlarına özenenler gibi düşmanları da vardı bu arada…

Atatürk ölünce, bunların arasından ilk karşı devrim hareketine cesaret edebilenler toprak ağaları oldu. İlk hedef, insanları eğitecek öğretmenleri yetiştiren köy enstitüleriydi. İktidardaki CHP’yi, yeni bitmiş İkinci Dünya Savaşı’nın hediyesi olan “komünizm tehlikesi” ile tehdit edip, köy enstitülerini kapattırmayı başardılar.

1950’de Demokrat Parti iktidara gelince, asıl tabanı olan toprak ağalarının isteği gerçekleşmiş ve toprak reformu rafa kalmış oldu… Sıra, 1946-50 yılları arasında büyük destek veren din tüccarlarını mutlu etmeye gelmişti ve ilk iş olarak “Türkçe Ezan” yasaklandı…

Komünizm tehdidine(!) karşı Amerika ile “iyi ilişkiler(!)” kurma çabası da, Türkiye’yi “soğuk savaşın” tam ortasında bırakmıştı… Türkiye’nin her tarafında Amerikan askeri üsleri kurulmuş, sokaklar Amerikan askerleriyle dolmuştu… Sinop’da tüm Sovyetler Birliği’ni gözetleyebilen bir radar üssü, Ankara Gölbaşı’nda bir istihbarat üssü, Yalova’da bir deniz üssü ve İncirlik’te nükleer silahlarla dolu bir hava üssü gibi…

Ama ekonomi pek iyi gitmiyordu bu arada… Halk akıl almaz şeylerin yokluğuna alışmaya başlamıştı… Örneğin kahve bulunmuyor, kahvehaneler kavrulmuş nohutu öğüterek yapılan sahte kahveler sunuyordu tiryakilere… Otomobil lastiği alabilmek için semt karakolundan “ihtiyaç belgesi” alınması zorunluydu…

1957 seçimleri, Demokrat Parti için sonun başlangıcı gibiydi. Hala iktidardaydı ama, büyük yara almıştı… Sertleşmeye, rakip gördüklerini ezmeyi denemeye başladılar… Tahkikat komisyonları kurmaya kalkıştılar ve macera 27 Mayıs 1960’da bitti.

…Ve Türkiye 1961 Anayasa’sı ile tanıştı… Bir Kurucu Meclis’in eseriydi bu Anayasa… Özgürlükçü, bir demokraside olması gereken tüm kurumları getiren, kısacası olması gerektiği gibi bir Anayasa’ydı…

Türkiye, eskiden insanların adlarını söylerken bile korktukları kitapların rahatlıkla basılıp satılabileceği bir yer haline gelmişti. Gazetelerin siyasi yelpazesi genişlemişti… Sol fikirler hızla yayılıyordu ve bunun nedeni basılan kitapların büyük bir çoğunluğunun sol görüşlü yazarların eserleri olmasıydı… Ama sağ görüşü savunan kitapların sayısı çok azdı… O dönem, sol bacağı çok güçlü, sağ bacağı ise “laf olsun diye var” diyebileceğimiz bir toplum yarattı…

Atatürkçülük kavramı da yok olmaya başlamıştı… Solcu yazarlar onu “burjuva paşası” ve “lümpen” olmakla suçlarken, ya da yobazlar “deccal” derken; itiraz edenler pek yoktu… Kendini ortaya atıp tepki gösterenler vardı elbette ki ama onların durumu çok zordu… Solcular “faşist”, sağcılar “komünist”, din tüccarları “gâvur” diye nitelendiriyordu onları…

Birilerinin “bizim çocuklar” dediği 12 Eylül darbecilerinin zamanında Türkiye, birilerinin “fırsat bu fırsat” dediği ASALA terörüyle tanıştı… Bereket Ermeniler ipin ucunu kaçırıp Paris’te Fransızları da öldürdüler de, ASALA bitti. Ama Türkiye’nin birileri “terörsüz kalmasını” istemedi ve kısaca “Apocular” diye bilinen eşkıya çetesini “PKK” adıyla başımıza sardılar…

Sonra Apo Türkiye’ye getirilip yargılanınca, o birileri tekrar sahneye çıktı… Önce koalisyonu oluşturan partilerden birinin liderinin kafasını çelip ülkeyi seçime zorladılar, sonra da biz AKP iktidarı ile tanıştık…

İşimiz zor… Dua edelim de, Tanrı Türkiye’yi “O Birileri’nden” korusun..!

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