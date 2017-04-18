Gün gelir lâzım olur, sorulur, karşılaştırılır, kıyaslanır, elinizin altında bulunsun. Boş vakitlerinizde Üsküdar’daki atlı süvarilere de hatırlatırsınız 18 Nisan 2017 itibarıyla:
Referandumda hayır oy sayısı: 23 milyon 173 bin 124 bin
Merkezi yönetim Mart ayı bütçe açığı 12,4 milyar TL
Merkezi yönetim Mart ayı faiz dışı açık 12,4 milyar TL
Merkezi yönetim ilk üç aylık açık 14,9 milyar lira.
Son 9 ayda ödenmeyen vergi tutarı 47 milyar lira
Son 9 ayda vergi ödemeyen mükellef sayısı 7,2 milyon
Ocak 2017 kayıtlı işsiz oranı yüzde 13
Ocak 2017 kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 985 bin,
Ocak 2017 15–24 yaş işsizlik oranı yüzde 24,5,
Ocak 2017 istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 672 bin,
Ocak 2017 iş gücüne katılanların sayısı bir milyon 93 bin kişi
Mahkemelerdeki icra iflas dosya sayısı 1,8 milyon adet
Denetim şartıyla serbest bırakılanların sayısı 406 bin kişi
Mart ayı enflasyonu üretici fiyatları yıllık yüzde 15,5
Mart ayı tüketici fiyatları enflasyonu yıllık yüzde 11,5
Mart ayı son 12 aylık büyüme oranı yüzde 2,9
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.5
Cari işlemler açığı tahmini 2017 yılı 35,5, 2018 yılı 38,5 milyar dolar
Kaynağı belirsiz döviz tutarı 11 milyar dolar
2017 Mart ayı doğrudan yatırım net 500 milyon dolar
2017 Mart ayı toplam dış borç stoku 411,5 milyar dolar
Merkez Bankası bir gecelik faiz oranı yüzde 11,38
Banka aylık mevduat oranları yüzde 14
Merkez Bankası gelecek 12 aylık dolar kuru 3,94 TL
Bir ABD doları 3,70, bir Euro 3,94, altın gram 151,8 TL
Bir litre benzin 5,54 lira (Ankara)
Ham petrol varili (160 litre) 55,3 dolar
Borsa İstanbul endeksi 90,654
Mart 2017 gelen turist sayısı 1,1 milyon
Konut satış fiyatı yıllık artış oranı yüzde 20
En pahalısından bir paket sigara 13,5, bir kadeh rakı 25 TL
Bir kilo fasulye 14, bir kilo domates 7, bir kilo kıyma 39 TL
Bir porsiyon kıymalı pide 15, ayran 3, simit 2 TL
Özel ana okul 2018 ortalama 55 bin TL
Bir dakikalık cep telefon konuşma 33 kuruş
Ortalama emekli maaşı 350 dolar, kapıcı maaşı 1,510 TL
Aylık SGK primi taban 603 TL
Bir kilovat elektrik 44 kuruş, bir metreküp doğalgaz 1.025 TL
Bu rakamlarla vatandaş atlı süvarilere hayırlı yolcular diliyor.