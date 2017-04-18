Gün gelir lâzım olur, sorulur, karşılaştırılır, kıyaslanır, elinizin altında bulunsun. Boş vakitlerinizde Üsküdar’daki atlı süvarilere de hatırlatırsınız 18 Nisan 2017 itibarıyla:

Referandumda hayır oy sayısı: 23 milyon 173 bin 124 bin

Merkezi yönetim Mart ayı bütçe açığı 12,4 milyar TL

Merkezi yönetim Mart ayı faiz dışı açık 12,4 milyar TL

Merkezi yönetim ilk üç aylık açık 14,9 milyar lira.

Son 9 ayda ödenmeyen vergi tutarı 47 milyar lira

Son 9 ayda vergi ödemeyen mükellef sayısı 7,2 milyon

Ocak 2017 kayıtlı işsiz oranı yüzde 13

Ocak 2017 kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 985 bin,

Ocak 2017 15–24 yaş işsizlik oranı yüzde 24,5,

Ocak 2017 istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 672 bin,

Ocak 2017 iş gücüne katılanların sayısı bir milyon 93 bin kişi

Mahkemelerdeki icra iflas dosya sayısı 1,8 milyon adet

Denetim şartıyla serbest bırakılanların sayısı 406 bin kişi

Mart ayı enflasyonu üretici fiyatları yıllık yüzde 15,5

Mart ayı tüketici fiyatları enflasyonu yıllık yüzde 11,5

Mart ayı son 12 aylık büyüme oranı yüzde 2,9

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.5

Cari işlemler açığı tahmini 2017 yılı 35,5, 2018 yılı 38,5 milyar dolar

Kaynağı belirsiz döviz tutarı 11 milyar dolar

2017 Mart ayı doğrudan yatırım net 500 milyon dolar

2017 Mart ayı toplam dış borç stoku 411,5 milyar dolar

Merkez Bankası bir gecelik faiz oranı yüzde 11,38

Banka aylık mevduat oranları yüzde 14

Merkez Bankası gelecek 12 aylık dolar kuru 3,94 TL

Bir ABD doları 3,70, bir Euro 3,94, altın gram 151,8 TL

Bir litre benzin 5,54 lira (Ankara)

Ham petrol varili (160 litre) 55,3 dolar

Borsa İstanbul endeksi 90,654

Mart 2017 gelen turist sayısı 1,1 milyon

Konut satış fiyatı yıllık artış oranı yüzde 20

En pahalısından bir paket sigara 13,5, bir kadeh rakı 25 TL

Bir kilo fasulye 14, bir kilo domates 7, bir kilo kıyma 39 TL

Bir porsiyon kıymalı pide 15, ayran 3, simit 2 TL

Özel ana okul 2018 ortalama 55 bin TL

Bir dakikalık cep telefon konuşma 33 kuruş

Ortalama emekli maaşı 350 dolar, kapıcı maaşı 1,510 TL

Aylık SGK primi taban 603 TL

Bir kilovat elektrik 44 kuruş, bir metreküp doğalgaz 1.025 TL

Bu rakamlarla vatandaş atlı süvarilere hayırlı yolcular diliyor.

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