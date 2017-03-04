Üsküdar sahilinde dakikalar sonra suyun altından çıkarıldı!

Üsküdar sahilinde denize atlayan 18 yaşındaki genci kurtarmak için görevliler ve çevredekiler seferber oldu. Dakikalar sonra su altından çıkarılan gencin yaşadığı anlaşılınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 09.00 sıralarında Üsküdar sahilinde meydana geldi. 18 yaşındaki Ferhat Satılmış montunu çıkarıp bir süre bekledikten sonra denize atladı. Denize atlayan genci gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Bu sırada çevredekiler denizdeki genci kurtarmak için seferber oldu. Denize atlayan İsmail Özdağ, tüm çabasına rağmen genci denizden çıkaramadı.

DALGIÇLAR DENİZDEN ÇIKARDI

Kısa süre olay yerine gelen polis ekipleri, deniz polisinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen deniz polisine bağlı dalgıçlar denize atlayarak genci yaklaşık 10 dakika sonra suyun altından çıkardı. Bota çıkarılan gence hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

KALP MASAJI YAPILDI

Denizden çıkarılan gence sağlık ekipleri dakikalarca boyunca müdahale etti. Kalp masajı yapılan gencin nefes alması üzerine hemen ambulansa alınarak hastaneye kaldrıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ferhat Satılmış’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Genci kurtarmak için denize atlayan İsmail Özdağ, “Çevredekiler ‘denize biri atladı. Yüzme bilen var mı’ dediler. Atladım hemen suya ama çıkaramadım. Suyun yüzeyindeydi geri çıktım” diye konuştu.

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