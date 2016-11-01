Ürün para etmeyince 450 nar ağacı kışlık odun oldu

MUĞLA’nın Dalaman İlçesi’nde 8 yıldır nar yetiştiren İmdat Gökçeoğlu, bu yıl ürününün para etmemesi üzerine, 450 ağacını kışlık odun olarak kullanılmak üzere kesti.

Dalaman’ın Gürköy Mahallesi’nde çiftçi İmdat Gökçeoğlu, 8 yıl önce 450 ağaçla nar yetiştirmeye başladı. İlk 3 yıl üründen iyi gelir elde ettiğini anlatan Gökçeoğlu, sonraki yıllarda zarar ettiğini belirtti.

Bu yıl bahçede kilosu 10- 30 kuruş arasında değişen ürününe hiç alıcı bulmadığını vurgulayan Gökçeoğlu, 450 ağacını kesmeye karar verdi. Geçen yıl yine düşük olan fiyatların tarlada kilosu 25- 50 kuruş arasında değiştiğini, buna rağmen alıcı bulunabilmesi nedeniyle çoğu çiftçinin bu yıl da nar yetiştirmeye devam ettiğini belirtti. Nar yerine mısır, buğday ve susam ekeceğini anlatan Gökçeoğlu, şöyle dedi:

“Nar para etmeyince, güçlükle yetiştirdiğimiz ağaçları kesmek zorunda kaldım. Üzgünüm. 8 yıl önce diktim, 3 yıl sonra ürün almaya başladım. İlk ve ikinci yıl hasadından para kazandım. Son üç yıldır arazinin sulama ve gübre parasını bile çıkartamıyoruz. 8 yıl önce özenerek narları diktik ve çocuklarımız gibi baktık, zarar edince ağlaya ağlaya ağaçlarımızı kestik. Bizim gibi birçok kişi ağaçları kesecekler.”

Gökçeoğlu, kesilen ağaçların kışlık odun olarak kulanılacağını söyledi. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ise, “Ülkemizde birkaç yıldır nar ve narenciyede olumsuzluk var.

Bölgemizde bu sene üreticimizin çoğu, para kazanamadıkları gerekçesiyle nar ağacını keser oldu. Yıllardan beri emek verilmiş, yetiştirilmiş ağaçların köklenmesi iyi bir şey değil. İnşallah bu işler düzelirde, bu tür olaylar olmaz diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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