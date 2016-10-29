Üretim 30 milyon tonu geçecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl sebze üretiminin yüzde 2,2 artışla rekor kırarak 29 milyon 552 bin tondan 30 milyon 202 bin tona çıkarak ilk kez 30 milyon tonu geçeceğini ifade etti.

TZOB Başkanı Bayraktar sebze üretiminin 2010 yılından bu yana sürekli arttığını belirterek “2010’da 26 milyon tona inen sebze üretimi, sürekli bir artış trendiyle 2015’de 29,6 milyon tona çıkmıştı. Bundan önceki en yüksek üretim seviyesini 2013 yılında 18,2 milyon tonla gerçekleştiren meyve üretimi, 2014 yılında 17,1, 2015 yılında 17,8 milyon ton olmuştu. Geçen yıl 38,6 milyon tonla rekor kıran tahıl üretimi ise bu yıl 35,3 milyon tona inecek” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, bitkisel üretim ikinci tahminlerine göre, meyve üretiminin 17 milyon 772 bin tondan 18 milyon 888 milyon tona, sebze üretiminin 29 milyon 552 bin tondan 30 milyon 202 bin tona çıkarken, tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretiminin 226 bin ton azalarak 65 milyon 77 bin tondan 64 milyon 851 bin tona ineceğini belirtti.

-“TOPLAM BİTKİSEL ÜRETİM 114 MİLYON

TONA YAKLAŞTI”-

Tahıl üretiminde 3 milyon 366 bin tonluk gerilemeye rağmen, meyve, sebze ve şekerpancarı üretimindeki artış nedeniyle toplam bitkisel üretimin 1 milyon 539 bin tonluk yükselişle 112 milyon 402 bin tondan 113 milyon 941 bin tona çıkacağını belirten

Bayraktar şu bilgileri paylaştı:

“Çay da dahil edildiğinde toplam bitkisel üretim 2015’de 113,7 milyon ton olan üretim,1,58 milyon tonluk artışla 115,3 milyon tona yükselecek. Buğday üretimi 22,6 milyon tondan 20,6 milyon tona, arpa üretimi 8 milyon tondan 6,7 milyon tona, çavdar üretimi 330 bin tondan 300 bin tona, yulaf üretimi 250 bin tondan 225 bin tona inecek. 2015 yılında tahılda iklim şartlarının iyi gitmesiyle rekor düzeyde bir üretim gerçekleşmişti. Bu nedenle, 2016 yılında üretim baz etkisi nedeniyle yüksek oranda gerilemiş görünüyor. Patates üretiminde 10 bin tonluk bir azalma var. Üretim 4 milyon 760 bin tondan 4 milyon 750 bin tona inecek. Baklagillerde yüzde 1,3’lük azalmayla üretim 1 milyon 79 bin tondan 1 milyon 65 bin tona gerileyecek. Yağlı tohumlardan soya, yer fıstığı ve susamda artış, ayçiçeğinde çok az bir düşüş var. Ayçiçeği üretimi 1 milyon 681 bin tondan 1 milyon 671 bine geriliyor. Pamuk üretiminde yüzde 2,4’luk bir artış görünüyor. Kütlü pamuk üretimi 2 milyon 50 bin tondan 2 milyon 100 bin tona çıkacak. Şeker pancarında yüzde 19,5 gibi çok yüksek bir artış görünüyor. Üretim, 3,13 milyon tonluk artışla 16 milyon 23 bin tondan 19 milyon 153 bin tona yükselecek.”

-SEBZE VE MEYVEDE ÜRETİM-

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Sebzelerden domateste üretimin 12,6 milyon tonla hemen hemen geçen yılın seviyesinde gerçekleşeceğine dikkati çeken Bayraktar meyve üretiminin 1,12 milyon ton artışla 18,9 milyon tona ulaştığını belirtti.

-“FINDIK ÜRETİMİNDE EN AZ YÜZDE 30 GERİLEME GÖRÜLECEĞİNİ VURGULAMIŞTIK”-

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2016 yılı için fındık rekoltesini 468 bin ton tahmin ettiğini, daha sonra küllenme nedeniyle üretimin daha da düşük gerçekleşeceğini Ziraat Odaları olarak dile getirdiklerini ve Tarım Bakanlığı’ndan yeni tahmin yapmasını istediklerini bildiren TZOB Başkanı Bayraktar, “Sonuç olarak ikinci tahminde fındık üretiminin 420 bin ton düzeyinde kalacağı ortaya çıkmıştır. Bu üretimde yüzde 35 düşüş demektir. Biz üretimde en az yüzde 30 gerileme görüleceğini vurgulamıştık” dedi.

Bayraktar, bu rekolte miktarına göre fındık fiyatlarının seviyesinin yeterli olmadığını bildirerek, Koç, Sabancı, Ülker gibi holdingleri, diğer yerli sermayeyi bu sektöre yatırım yapmaya davet etti.

-“ÇEŞİT ZENGİNLİĞİNDE

OLAĞANÜSTÜ BİR ÜLKEYİZ”-

Türkiye’nin, meyve ve sebze cenneti olduğunu, bu alanlarda dünya çapında üretim gerçekleştirme potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun verilerine göre Türkiye 55 üründe dünya ülkeleri içinde ilk 10’da yer alıyor. Çeşit zenginliğinde olağanüstü bir ülkeyiz. Bu alanda Türkiye ile rekabet edebilecek ülke sayısı son derece sınırlı. Çin, ABD, Hindistan gibi kıta devletler ancak rakibimiz olabiliyor. Yapısal sorunları çözüp, verimliliği artırırsak, tarımda özellikle meyve ve sebzede olağanüstü bir potansiyelimiz ve ihracat gücümüz var. Bu alanda 40-50 milyar dolar kazanmamız işten bile değil.”

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