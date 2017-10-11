Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, mevcut 5957 sayılı Hal Yasası’nın marketler tarafın sipariş edilmiş bir yasa olduğunu ileri sürüp, çözümün yeni hal yasası olduğunu söyledi.

Meyve ve sebzede fiyat istikrarını sağlamak için hallerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Münir Şen, “Bir kısım tarafından ‘Fiyatlar halde yükseliyor. Biz üreticiden alsak daha ucuza tüketiciye veririz, kayıt dışı artıyor’ gibi söylemler vardı. Bunun böyle olmadığı görüldü. En doğru hal yasasının çıkacağına inanıyoruz. Toplantılara bizi de davet ediyorlar ve elimize bir taslak verdiler. Çok güzel bir proje ama 50 yıl sonrası için. Bunu yarın için hayata geçirmek güç olabilir. Kısa, orta ve uzun vade için mevcut sorunlarımızı iyileştirecek adımlar atılıp, bölge halleri için ilerleyen zamanlarda hayata geçirilsin diye düşünüyoruz. Kısa vadede gerçekleşecek projeler değil” dedi.

‘YENİ YASA HERKESİ MUTLU EDECEK’

Şen, yeni hal yasası ile birlikte kârlılığın artacağını ve bundan herkesin mutlu olacağını kaydetti. Yeni hal yasası ile birlikte üreticinin emeğinin karşılığını alacağını vurgulayan Şen, “Tüketici doğru fiyatlarda ürün tüketmiş olacak. Hallerin işlem hacmi artacak. Devlet vergisini alacak. Haller sebze ve meyvenin borsasıdır. Şu an Türkiye’nin her yeri hal olmuş. 20 dükkan kurulmuş hal olmuş. Üretici zarar ediyor ve fiyat istikrarı sağlanamıyor. Bunun tek çözümü büyük kompleksler içine gelip, borsa görevi gören hallerde işlem görmesi. Hem devletin vergi kaybı olmaz. Son çıkan Hal Yasası hem fiyatı yükseltti hem de kayıt dışı arttı. En doğru hal yasasını hep beraber, sesimize kulak verirlerse, Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.