Üretici terk ettiği pamuğa döndü

TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı Cemal İnceler, Manisa’da çiftçinin yeniden pamuk üretimine yönelmesi ile yüzde 30’luk bir artış beklendiklerini, kapatılıp depo olarak kullanılan çırçır fabrikalarının da yeniden işler hale geleceğini söyledi.

Maliyet artışı ve fiyat düşüklüğü nedeniyle 2005 yıllarında pamuk üretimini terk eden çiftçi, prim desteğinin artacağı umuduyla pamuğa yöneldi.

Manisa’da pamuk üretimi yapmak isteyenlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne başvuru yaptığını kaydeden 118 No’lu TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı Cemal İnceler, 2017 yılında pamuk üretimine en az 1 liralık prim desteği beklediklerini söyledi.

İnceler, “Pamuğun daha iyi bir teşviğe ihtiyacı var. Şu anda 75 kuruş destek veriliyor. Biz 1 lira olmasını bekliyoruz. Manisa’da pamuk üretimi bir miktar artacak. Pamuk fiyatlarının iyi olması, pamuk ekimini özendiriyor” dedi.

Alternatif ürünlerin üreticiye iyi gelir sağlamadığını söyleyen İnceler, mısır fiyatlarının yerinde saydığını savundu. Cemal İnceler, “Yurt dışından ciddi şekilde pamuk ithalatı yapıyoruz. 1 milyon 480 bin ton pamuğa ihtiyacımız var.

Bunun 700 bin tonu yurt içinden karşılanıyor. Geriye kalanı ithal ediliyor. Dünyada en çok pamuk alan 3’üncü ülkeyiz” diye konuştu.

Pamuk ekimi azalınca Manisa ovasındaki çırçır fabrikalarının ve içindeki makinelerin atıl durumda kaldığını dile getiren İnceler, “Çırçır fabrikalarının çoğu üzüm ve mısır deposu oldu. Ama birçoğunun elinde makineleri duruyor. Pamuk üretimi artınca bu çırçır fabrikaları yeniden açılır” diye konuştu.

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