Alman Federal Parlamento binasının en üstünde, isteyenlerin spiral bir merdiven sayesinde tırmanabileceği, camdan yapılmış ve 2 ayrı şeyi birden simgeleyen bir kubbe var…

Böylece; “Halk devletin üstündedir” ve “Parlamento şeffaf olmalıdır” prensipleri, mimari bir eser halinde ve açıkça ifade edilmiştir…

Şaşırdınız mı..?

O zaman bizim ülkemizdeki parlamentonun adının “Türkiye Büyük Millet Meclisi” olduğunu hatırlayın önce…

…Ve bu tanımlamayla, Almanya’daki mesajın aynısının verilmiş olduğunu kavrayın…

Ama eğer “bizde durum söyle değil ki” diyorsanız, haklı olacaksınız ne yazık ki…

TBMM’nin sahibi millettir ve kendi seçtiği vekiller yoluyla ülkeyi yönetimini elinde tutar…

Birinci derecede sorumlu olacak Başbakan’ı ve Bakanlar Kurulu’nu seçecek olan, TBMM’deki vekilleri aracılığıyla yine millettir…



Hükümetin çalışmalarını denetlemek de yine milletin görevidir… Çünkü her mali yıl için Hükümete verilecek bütçeyi de millet vekilleri aracığıyla onaylamıştır…

Verdiği Bütçe Teklifi kabul edilmediği için istifa etmek zorunda kalan hükümetler olduğunu unutmuş olamayız…

Cumhuriyet’in kuruluşu sırasındanda, mali konularını denetlemekten sorumlu olan Sayıştay ve İdari alanda yapılanları denetleyecek Danıştay, sadece milletin denetleme görevine yardımcı olmak için düşünülmüştür…

Devletlerin hiç kimsenin bilmemesi gereken sırları olabilir tabii ki… Örneğin silahlı kuvvetlerin yapısı, donanımı, acil durumlar planları gibi… Ne yazık ki, bir kurgu sonucunda, darbeci bir örgütün bu sırların tamamını ele geçirdiğine tanık olduk…

Bunun dışında kalanlar, “devlet sırrı” olarak nitelenemez ve milletin denetimine açık olmak zorundadır…

Tüzük değişikleri yaparak milletin her kesiminin kendini duyurmasına mani olmak, ya da basın mensuplarının TBMM binası içindeki çalışmaları engellemek kabul edilemez…

Eğer böyle yapmaya çalışanlar varsa, çözüm bulmak yine her şeyin olan sahibi millete düşüyor…

Çünkü elinde adı “oy sandığı” olan çok önemli bir silah var milletin..!