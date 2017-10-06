Sincan Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri yeni sezona “merhaba” dedi. Yeni sezonun ilk misafiri ise ünlü yazar Sinan Yağmur’du.

Okumanın önemi ve insan olmanın erdemini anlatan Yağmur “İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin muhataplarıyız ancak okumuyoruz. Okumadığımız için de birçok hakikate erişemiyoruz” dedi.

Sincan Belediyesi 2017-2018 Kültür ve Sanat Sezonu; Tennure ve Ateş, Aşkın Gözyaşları ve Aşkın 7 hali gibi kitaplarıyla Tasavvuf edebiyatına yeni bir çizgi getiren Sinan Yağmur ile açıldı. Özellikle gençlere okuma sevgisini aşılamasıyla tanınan Yağmur, okumanın önemini anlattı. Salonu dakikalar öncesinden dolduran Sincanlı gençler söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

“OKUMAK KÂİNATI ANLAMAKTIR”

Günümüzün en büyük probleminin okumamak olduğunu ifade eden Yazar Sinan Yağmur neden kitap okumak gerektiğini anlattı. “İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin muhataplarıyız ancak okumuyoruz. Okumadığımız için de birçok hakikate erişemiyoruz” diyen Yağmur “Okumak sadece ders kitaplarıyla çalışmak değildir. Okumak insanı anlamaktır. Yaratılışımızın gayesine ulaşmaktır. Bizler okumadığımız için yeryüzü halifesi olarak gönderilen biz insanlara yakışmayan davranışlarda bulunuyoruz. Gıybet ediyor, iftira atıyor, yalan söylüyor ve boşa zaman geçiriyoruz. Ancak okuyarak bu kötü hasletlerden arınabiliriz” diye konuştu.

“İSTİYORUZ GAYRET ETMİYORUZ”

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Yağmur Sincanlı gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Yağmur “Günümüzde herkes mutlu, başarılı ve huzurlu olmak istiyor. Ancak bunun için ne yapıyor desek hiçbir şey… İşte günümüz toplumunun da en büyük sorunu burada başlıyor. İstiyoruz ama çabalamıyoruz. Gayret göstermiyoruz. Okumuyoruz ve sonra birileri bizim canımızı okuyor” diye ifade etti.

Söyleşinin sonunda kitapların imzalanmasını isteyen dinleyicileri kırmayan Yazar Sinan Yağmur Sincan’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Yağmur “Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya çok teşekkür ederim. Dilerim ki bu tür sosyo-kültürel faaliyetler devam eder ve gençlerimiz daha çok istifade eder” dedi.