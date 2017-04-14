Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Akdeniz Opera ve Bale Kulübü’nün (AKOB) katkılarıyla düzenlediği konserde ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay’ı konuk edecek.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 18 Nisan saat 20.00’de gerçekleşecek konserde Gülsin Onay, Chopin, Beethoven, Ravel gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini yorumlayacak.

Üstün yetenekli çocuklar kanunu kapsamında, ilk müzik eğitimini Paris Konservatuarı’nda alan Gülsin Onay’ın kariyeri, bugün 5 kıtada 68 ülkeyi kapsıyor. Uluslararası eleştirmenler tarafından istisnai bir Chopin icracısı olarak tanımlanan sanatçının 20’nin üzerinde albüm kaydı da bulunuyor. MERSİN, (DHA)

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...