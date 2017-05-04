Türk kültür ve sanat hayatına damgasını vurmuş ünlü sanatçılar Hz. Mevlana’nın tüm dünyada kabul görmüş “Barış ve Hoşgörü” söylemine, çağrısına uyarak Konya’da bir araya geldiler. Mevlana Hoşgörü Barış Kültür ve Sanat Derneği’nin üçüncü kez düzenlediği ödül töreni gecesinde bu yıl “Kültür ve Sanat” temalı ödüller sahiplerini buldu.

Mevlana Hoşgörü Barış Kültür ve Sanat Derneği’nin ev sahipliğinde Konya Dedeman Otel’de düzenlenen “3.Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödülleri” gecesi oldukça renkli geçti. Daha önceki yıllarda sağlık ve spor başlığı altında dağıtılan ödüllerin bu yıl ki teması ise “Kültür ve Sanat” idi. Dernek Başkanı Mustafa Karamercan ve başkan yardımcısı Volkan Çakır’ın ev sahipliğini sunuculuğunu ise Vatan Şaşmaz’ın yaptığı geceye ünlü sanatçılardan, Serdar Gökhan, Bülent Serttaş, Sümer Ezgü, Ahmet Selçuk İlkan, Alişan İstanbul’dan özel olarak gelerek törene katıldılar.

Kültür sanat dünyasına ödüller

Sanatçılarda, Serdar Gökhan, Ahmet Selçuk İlkan, tiyatro sanatçısı Semih Sergen, Akademisyen Prof.Dr.Erol Parlak ve GOSB başkanı Vahit Yıldırım “Meslek Onur Ödülü” aldılar. Sümer Ezgü, Bülent Serttaş, oyuncu Emin Olcay, Dağıstanlı halk sanatçısı Ahmet Ahmedov, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Alişan ve TV spikeri Duygu Canbaş’a ise “Kültür ve Sanat” ödülü verildi. Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin ise “Dostluk Ödülü ”ne layık görüldü.

Konya’daki kişi ve kuruluşlara da çeşitli plaket ile ödüllerin verildiği, 700 kişinin katıldığı coşkulu geceye Hz. Mevlana Rumi’nin 22.kuşak torunu olan Esin Çelebi Bayru’da davetliler arasında özel konuk olarak yerini aldı. Barış, hoşgörü, sanat, kültür, sevgi, emeğe saygı gibi konuların ön plana çıkartıldığı geceye katılan ses sanatçıları sahne performansları ile geceye renk kattılar.

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