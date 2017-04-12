Sanatçı İbrahim Erkal, Maltepe’deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır” denildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beşiktaş’ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Erkal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

Maltepe’deki evinin otoparkında sitenin güvenlik görevlileri tarafından baygın halde bulunan ses sanatçısı İbrahim Erkal, ambulansla Kartial Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sabah saatlerinde ambulansla Beşiktaş’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Sedye ile ambulanstan indirilen Erkal yoğun bakıma alındı. Erkal’ın yakınları da hastaneye geldi. Erkal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İBRAHİM ERKAL’IN SAĞLIK DURUMU: SON DERECE CİDDİ BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLDİ

Sanatçı İbrahim Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, “Son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır” denildi.

Erkal, Maltepe’deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalesinin ardından İbrahim Erkal, ambulansla Beşiktaş’ta bulunan Lözel bir hastaneye sevk edildi.

Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili olarak hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beyin kanaması ön tanısı ile getirilen, evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucundan son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır.”

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