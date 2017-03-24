Türk tiyatrosunun ve beyaz perdenin 4 ünlü ismi Tamer Levent, Murat Han, İlker Aksum ve Şakir Gürzumar, profesyonel oyuncular ve oyuncu adaylarına eğitim verecek.

Ünlü oyuncular Tamer Levent, Murat Han, İlker Aksum ile yönetmen ve eski oyuncu Şakir Gürzumar, profesyonel oyuncular ve oyuncu adaylarını sahneye ve ekran önüne hazırlamak için DC Kozmos Sanat Akademisi çatısı altında atölye eğitimi verecek.

DC Kozmos’ta ilk atölye çalışması Murat Han ile başlayacak. Han, 25-26 Mart tarihlerinde ‘Stella Adler Metodu Oyunculukta Uygulamalı Senaryo ve Karakter Analizi Atölyesi” ile deneyimlerini ve bilgi birikimini katılımcılar ile paylaşacak. Tamer Levent 8-9 Nisan’da ‘Oyunculukta Yaratıcı Drama’ atölyesi, İlker Aksum 29-30 Nisan’da ‘Oyunculukta An ve Detay’ atölyesi, Şakir Gürzumar da 6-7-13-14 Mayıs’ta ‘Tiyatro Rejisörlüğü’ atölyesi ile eğitimlere başlayacak.

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