Ünlü oyuncu Wilma Elles’ten kanser hastalarına moral ziyareti

Ünlü Alman oyuncu Wilma Elles, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören kanser hastalarına ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz mayıs ayında 57 yaşındaki kanser hastası annesi Veronika Elles’i kaybeden ünlü oyuncu Wilma Elles, “Kanserle Hayatta Kal Projesi” kapsamında hastalarla biraraya geldi. Elles, bir kanser hastası yakını olarak hastalık sürecinde yaşadıkları ve tecrübe ettiklerini hastalarla paylaştı.

“KANSERE YAKALANANLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

“Kanserle Hayatta Kal Projesi”yle ilgili de bilgi veren Wilma Elles, “Dünyada kansere yakalananların sayısı her geçen gün artıyor. Annemde yaşadığım tecrübeleri hastalarla paylaşıyorum. Hayatta Kal Derneği ile birlikte kanser hastalarına anket uyguluyoruz. Kanser hastaları için her detay çok önemli. En önemlisi moral. Yediklerine içtiklerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Bu tür ziyaretlerle kanser hastalarını bilinçlendirmek istiyoruz”

dedi.

“YAŞAM MÜCADELESİNİ ARTTIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Hastane olarak insana hizmet eden her türlü projeye destek verdiklerini söyleyen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Muhittin Balta ise,

“Burada tedavi gören hastalarımızı mutlu edebilmek; direnme ve yaşam mücadelesini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bir aile ortamı oluştu. Hastalarımızda duygusal anlarımız çok oluyor”

diye konuştu.

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