İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Kahraman Güler, üniversiteye başlayacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Kahraman Güler, “Okul başlamadan önce, yaşayacağınız şehri, okuyacağınız okulu, kampüsü ve bölümünüzün akademik kadrosunu tanımak ilk süreçteki kaygıyı azaltıyor. Hemen eve çıkmayın, arkadaşlarınızı iyice tanıyın” dedi.

Üniversitenin yerel değerlerden kopmadan evrensel değerler edinme yeri olduğunu söyleyen ve üniversitenin tanımı ile başlayan Güler, “Üniversite, ‘universe’ ya da ‘universal’ yani evren ve evrensel kökenine, başka bir teoride ise, uni (bir)- vesus (dönüşmek) bir bütün, topluluk ya da camia kavramlarına dayandığına dair bilgiler mevcut. Eğiticilerden ve araştırmacılardan oluşan akademik bir camia olan üniversite, evrensel bilginin öğretildiği ve üretildiği bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitenin en önemli özelliği evrensel bilgiye ulaşmak, araştırma yapmak ve sonuçlarını yaymak için akademik özgürlük gibi evrensel bir değeri taşımasıdır. Aslında burada değişim ve dönüşümün yaşanması gerektiğine dair bir beklenti var” diye konuştu.

“ÜST SINIFLARLA İLETİŞİM KURUN”

İlk günler zor geçse de mutlaka okula alışılacağına vurgu yapan Güler, “Öncelikle bundan emin olun ve kendinize şans verin. İlk zamanlar sizinle benzer kültürel özellikler taşıyan arkadaşlar edinin. Okul başlamadan önce, yaşayacağınız şehri, okuyacağınız okulu kampüsü ve bölümünüzün akademik kadrosunu tanımak ilk süreçteki kaygıyı azaltıyor. Hemen eve çıkmayın, arkadaşlarınızı iyice tanıyın. Diğer bir önemli faktör de bölümünüzdeki üst sınıflarla kuracağınız iletişim. Yürüdüğünüz yolu sizden önce deneyimlemiş kişilerin desteğine ihtiyacınız olacak” şeklinde konuştu.

“FARKLILIKLARI TEHDİT OLARAK GÖRMEYİN”

Üniversitede kulüplere katılmanın öğrencilere sağlayacağı faydadan bahseden Güler, “Üniversitelerde birçok kulüp seçeneği vardır. Bunlardan bir ya da birkaçına katılmanız; insanlarla iletişiminizi, empati yeteneğinizi, organizasyon yeteneğinizi, liderlik yeteneğinizi, takım çalışmasını, yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlikte iş yapma kabiliyetinizi geliştirecek ve en önemlisi kendinize olan güveninizi arttıracaktır. Kendinizi farklılıklara açabilmeniz önemli. Ezberlerini bozan her şeye karşı saygı ve hoşgörü göstermeli, farklılıkları bir tehdit olarak değil, bir zenginlik ve bilgi kaynağı olarak görmek gerekir” dedi.

“MUTLAKA HOBİ EDİNİN”

Öğrencilerde, liseden ve zorlu bir sınav döneminden yeni çıkmış olmanın verdiği rahatlamanın olacağını belirten Güler, “Bu dönemde boş vakitlerinizi doldururken, yapacağınız aktivitelerin yanında mutlaka okulunuz ve bölümünüzle ilgili size katkı sağlayacak alışkanlıklar edinin. Kendinizi tanıyın. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri belirleyip bu doğrultuda kendinizi geliştirin. Keyif aldığınız, kendinizi iyi hissettiğiniz alanda ilerlemek ve gelişmek motivasyonunuzu arttıracaktır. Mutlaka bir hobi edinin” diye konuştu.

“STAJ YAPMAK YOLUNUZU ÇİZMENİZDE EN BÜYÜK DESTEĞİ SAĞLAR”

Derslere katılmak, okumak, araştırmak kadar staj yapmanın da önemine değinen Güler, “Çalışacağınız alanı görmek, tanımak, zorluklarıyla, avantaj ve dezavantajlarıyla karşılaşmak, alanınızda başarı yakalamış kişilerle çalışmak size yolunuzu çizme konusunda en büyük desteği sağlayacak, mezun olduktan sonra bocalamanıza engel olacaktır. Unutmayın ne kadar erken başlarsanız, ne kadar tecrübe edinirseniz o kadar avantaj” dedi.