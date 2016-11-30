Üniversitenin bahçesine domuzlara karşı 4 kilometrelik set

Sivas’ta kış ayları nedeniyle kırsal kesimde yiyecek bulmakta güçlük çeken domuz sürülerinin önceki yıllarda sık sık Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne inmesi üzerine, yönetim tedbir kararı aldı.

Üniversite yakınındaki Kardeşler Ormanı’ndan gelen domuz sürülerinin öğrenci ve porsoneli ürkütmesi üzerine, alana girişlerini önlemek için çalışma başlatıldı. Özellikle ikinci öğretim gören öğrencilerden gelen talepleri dikkate alan üniversite yönetimi, ormanlık alan ile üniversite kampüsü arasına duvar yaptırmaya karar verdi. 60 santimlik istinat duvarı örülerek, üzerine de tel örgü eklenmeye başladı. 2 metre 10 santim yüksekliğindeki set ile yabani hayvanların kampus içerisine girilmesinin önleneceği belirtildi. Setin toplam uzunluğunun 4 kilometre olacağı öğrenildi.

Devam eden duvar inşaatında incelemelerde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Alim Yılmaz,

“Üniversitemizin üst kısmı ormanlık alan olduğu için özellikle kış aylarında yabani hayvanlar üniversitemize su ve yiyecek bulmak için geliyorlar. Özellikle domuzların çok fazla geldiğini biliyoruz. Üniversitemizde ikinci öğretim yapılıyor. Öğrencilerimiz gece 22.30’da dersten çıkıyorlar. Bir de lojmanlarımızda oturan hocalarımız var. Yabani hayvanların üniversitemize girmesini, herhangi bir tehlikenin oluşmasını önlemek için bir duvar çekmeye karar vermiştik. Duvarımız toplam 4 kilometre uzunluğunda olacak. Şu ana kadar 4 kilometrenin bin 200 metresini tamamlamış bulunmaktayız. Havalar iyi gittiği müddetçe en kısa zamanda bitirmeyi düşünüyoruz. Duvarımız 60 santimetre istinat duvarı ve üzerine tel örgüleri var. İki metre 10 santimetre yüksekliğinde bir engel oluşacak. Duvarımız Kayseri yolu lojmanlarımızın olduğu yerden başlayıp, Fadlum Irmağına kadar devam edecek. Bundan sonra artık yabani hayvanların üniversitemize girmesi bu sayede engellenmiş olacağız”