Üniversitelilerden Beyaz Sayfa Köy Projesi

Kırıkkale Üniversitesi İşletme bölümü öğrencileri, Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında ‘Beyaz Sayfalar Köy Projesi’ ile Keskin İlçesine bağlı Konur Köyü’ndeki ilk ve ortaokuluna ziyarette bulunup, öğrencilere çeşitli hediye paketleri dağıttılar.

Üniversiteli öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında okul öğrencilerine hediye paketleri, kırtasiye malzemeleri dağıttılar.

Öğrenciler ayrıca çocukların fiziksel gelişimine yardımcı olacak spor araç ve gereçleri dağıtmaları takdirle karşılandı.

Üniversiteliler, Konur Köyü’nde düzenlenen etkinlik kapsamında projeye katkısı olan Yrd. Doç. Dr. Cihat Kartal, okul müdiresi Dilek Balcı Özdemir, Orhan Şenel ve Ali Şenel’e katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Köy okulundaki öğrenciler ise üniversiteli öğrencilere yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...