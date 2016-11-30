Üniversiteliler ‘Giymiyorsan giydir’ projesiyle sevindirdi

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Celse Topluluğu öğrencileri ,Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un katkılarıyla Şehit Jandarma Er Osman Öden İlkokulu’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere ‘Giymiyorsan Giydir’ projesi kapsamında giyim ve kırtasiye yardımında bulundular.

Yahşihan ilçesinin Yenişehir Hacı Bey TOKİ’de bulunan Şehit Jandarma Er Osman Öden İlkokulu’nda düzenlenen programa Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Taşkın, okulun müdür yardımcısı Uğur Saluk ile üniversite öğrencileri katıldı.

Başkan Sungur törende yaptığı konuşmada, “Üniversite öğrencilerimizin örnek projesi, bizim uzun süredir yapmaya çalıştığımız, ancak yapamadığımız bir şey. ‘Akıl yaşta değil, baştadır’ derler ya;, bu çocuklar çok iyi düşünmüşler bu projeyi.

Yahşihan ilçesinde yardıma ihtiyacı bulunan bir çok vatandaşımız var. Öğrencilere projelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sosyal projeler, herkesin başaracağı bir şey değil. Projeye destek vermeye hazırız” dedi.

Üniversite Hukuk Fakültesi Celse Topluluğu Başkanı Berkay Yeşilyurt ise akademik sosyal faaliyetlerinin bulunduğunu belirterek, “Burada amacımız ilk ve ortaokul öğrencilerine fakültemizde yardım toplayıp, paylaşım havası oluşturmak. Daha sonraki projelerimizde de temas sağlamak.

Kırıkkale merkez ve Yahşihan ilçesinde temel düzeyde hukuk eğitimi konusunda faaliyetlerimiz eğitimler şeklinde olacak. Bu arada okullara giyim ve kitap yardımlarımız da sürecektir” dedi.

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