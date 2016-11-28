Üniversiteli öğrenciler, empati yaptı

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, gözlerini kapatarak bindikleri engelli arabalarıyla caddeye çıktı ve empati yaptılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013’te başlatılan ‘Damla Projesi’, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim son sınıf öğrencileri tarafından Kars’ta aktif olarak yürütülüyor.

Öğrenciler proje kapsamında farkındalık oluşturan Kars Dolunay Derneğine gitti. Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker, İkinci Başkanı Faruk Ocak ve Dolunay Derneği Gönüllü heyeti, ‘Damla Projesi’ yürütücüsü yaklaşık 20 öğrenciyi dernekte konuk etti.

Ardından engelli bireyleri anlamak adına caddede empati yürüyüşü gerçekleştirildi. Tekerlekli sandalyelere oturan, gözlerini bağlayarak sopayla yön bulmaya çalışan ‘Damla Projesi’ gönüllüleri; Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına ‘biz de varız’ dediler.

Kafkas Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencilerinden Ceren Balkan, “Ben tekerlekli sandalyeyle empati gerçekleştirdim. Bayağı zorlandım ve yolların ne kadar kötü olduğunu bir kez daha en zor haliyle hissettim” dedi.

Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Belkıs Saatçi ise; “Kars’ta gönüllü olarak uyguladığımız Damla Projesi kapsamında toplumun her kesimine ulaşıp, toplumsal kaynaşmayı artırıcı çalışmalar yapıyoruz.

Köy okullarımızı, engelli yaşam bireylerini veya yaşam alanlarını ziyaret ediyoruz. Kuş yemliği yaparak ağaçlara asıyoruz. Kısacası damlayız okyanus olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Dolunay Derneğinde engelli bireylerle görüştük.

Onların hayatını nasıl etkilediğimizi, onların yaşamını kolaylaştırmak adına üzerimize düşen görevleri öğrenmek istedik” diye konuştu.

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