Üniversiteli öğrenciler Başkan Tiryaki’yi ziyaret etti

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, öğrencilere bir kez daha kucak açtı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden gelen yaklaşık 20 kişilik öğrenci topluluğu, Başkan Tiryaki’yi makamında ziyaret etti.

Başkan Tiryaki, öğrencilere önemli nasihatlerde bulunurken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Öğrenciler, daha sonra Altınköy Açık Hava Müzesi’ni gezdi.

Altın değerinde tavsiyeler

Başkan Tiryaki, öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin iyi bir iş sahibi olabilmeleri için milyonlarca kişiyle yarıştığına dikkati çeken Başkan Tiryaki “Sizi farklı kılan bir şeyler yapmalısınız…” dedi.

Başkan Tiryaki, öğrencilerin mutlaka yabancı bir dil bilmeleri gerektiğini belirterek, kitap okuma alışkanlığı edinmelerini de istedi.

Akıllı telefonlarda zaman harcamanın doğru bir davranış olmadığını kaydeden Tiryaki “Bu cihazları ne zaman kullanıp kullanmayacağınıza dikkat etmelisiniz. Teknolojinin sadece işe yarayan kısımlarını öğrenmelisiniz.” diye konuştu.

Altınköy’e hayran kaldılar

Öğrenciler, daha sonra Altınköy Açık Hava Müzesi’ne doğru yola çıktı. Altınköy’ü ilk defa görme fırsatı bulan öğrenciler, şehrin ortasına kurulan köy karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öğrenciler, büyük şehirlerdeki gürültüden uzaklaşmak için Altınköy gibi yerlere ihtiyaç duyduklarını belirtti. Altınköy’ü hem okul arkadaşlarına hem de öğretmenlerine anlatacaklarını söyleyen öğrenciler, burada çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada hemen paylaştı. Öğrenciler, Başkan Tiryaki’ye gösterdiği misafirperver davranışlar nedeniyle de teşekkürlerini iletti.

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