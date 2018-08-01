Öğrencilerin kabusu haline gelen yüksek öğrenim sorunu içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Dünya sıralamasında çok az sayıda başarılı üniversitemizin bulunması yüksek öğrenim tercihlerinde öğrencilerin rotalarını yurt dışına çevirmesine neden oluyor. Birçok şehirde yabancı dil eğitimi alma şansının az olması, yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrencilerin sayısını ciddi oranda artırıyor.

Dünya sıralamasında üst sıralar Çin üniversitelerinin

Araştırma şirketlerinin yayınladıkları listelerde Çin üniversitelerinin her geçen yıl üst sıralara yükseldiğini belirten Karslı, Türk öğrencilerin Uluslararası Ticaret, Mühendislik bölümleri, Teknoloji üniversiteleri gibi üniversitelerin son yıllarda tercih edildiğini belirtti. Önceki yıllarda sadece Çin Dili ve Edebiyatı ve Çince Tercümanlık gibi bölümlerde eğitimin yaygın olduğunu ancak son yıllarda diğer bölümleri tercih eden öğrencilerin de sayısının arttığını dile getiren Karslı bu sayede şirketlerin yakında kendi sektörlerinde Çince bilen personel istihdam edebileceğinin de müjdesini verdi. Tsinghua Üniversitesi (Qinghua), Pekin Üniversitesi, Fudan Üniversitesi, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Nanjing Üniversitesi, Zhejiang Üniversitesi, Jiaotong Üniversitesi, Tongji Üniversitesi, Nankai Üniversitesi gibi çok sayıda üniversitenin dünyaca ünlü olduğunun altını çizerek bu üniversitelerden mezun olan öğrencilerin tüm dünya üzerinde kolaylıkla iş bulabildiklerini dile getirdi.

Ticari projeler iştah kabartıyor

Son yıllarda Türkiye ve Çin arasında artan ticari ilişkilerin Çince bilenlerin avantajlı hale gelmesini de sağladığını dile getiren Mustafa Karslı, bu ticari projelerin en büyüğü olan Kuşak ve Yol (Yeni İpek Yolu) projesi“nin olduğunu belirtti. Şu anda da Çince bilen personel ihtiyacının çok fazla olduğunu bu sebeple her sektörde açığın büyümekte olduğunu ifade etti. Çince öğrenen öğrencilerin sayısının sürekli artmasına rağmen mevcut ve yeni eklenen projelerin ihtiyacı artırdığını dile getirdi. Bu projeler hakkında bilgi alan çok sayıda öğrencinin firmalar tarafından tercih edilebilmek için Çin’de lisans eğitimini tercih ettiklerini belirtti.

Ucuz ve kaliteli eğitim tüm dünyanın gözünü Çin Üniversitelerine çevirdi

Türk Çin Kültür Derneği’nin Çin’de eğitim sorumlusu Xu Jie ( Şü Cie ) ise Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin ve yurt dışındaki üniversitelerin fiyatları kıyaslandığında Çin’de eğitimin oldukça ucuz olduğunu belirtti.

Öğrencilerin kaliteli eğitim alacakları Çin üniversitelerinin sayısının oldukça fazla olduğunu dile getiren Xu, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin sadece eğitim fiyatları ile Çin’de hem eğitim hem konaklama hem de şahsi giderlerini karşılayabildiklerini belirtti.

Xu ayrıca Sadece Türk öğrencilerin değil Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyadan çok sayıda öğrencinin eğitimleri için Çin’i tercih ettiğini söyledi. Özellikle Türkiye’nin bu konuda büyük avantajlara sahip olduğunu da ifade eden Xu, Türkiye’deki üst düzey şirketlerin derneğimizden Çince bilen personel talebinde bulunduğunu dile getirdi. Kariyerlerinde üst seviyeleri hedefleyen öğrencilerin Çin’de eğitimi özellikle düşünmelerini tavsiye eden Xu, Türk öğrencilerin Çin’e giden Türk resmi heyetlere eşlik ettiklerini bu sayede çok sayıda devlet büyüğü ile tanışma şanslarının da olduğunu belirterek derneğin Çin’de eğitim almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak verdiğinin altını çizdi.

Türk öğrenciler için özel burs avantajları

Çin’de eğitim alan öğrencilerin yararlanabilecekleri burslar da bulunuyor. Özellikle Çin hükümetinin Çince’nin yaygınlaşması için verdiği burslara başvurabilen öğrenciler, yüksek lisans düzeyinde ise üniversiteler ve bölge yönetimlerinin de verdiği burslara başvurabiliyorlar. Bunun dışında “Kuşak ve Yol Projesi” kapsamında ticari yolun geçtiği ülkelere özel olarak başlatılan “İpek Yolu” burslarına Türk öğrenciler başvurabiliyorlar. Hatta Zhejiang Normal Üniversite gibi bazı üniversiteler Türkiye’deki Kütahya gibi bazı şehirlerden gelecek öğrenciler için özel burs başvuru imkanları da oluşturabiliyorlar.

Çince bilmek şart değil

Çin’de eğitim almak için Çince bilmek şart değil dünyaca ünlü üniversitelerin bölümlerinden İngilizce eğitimler verenler de oldukça fazla. Bunun için TOEFL ve IELTS gibi İngilizce sınavlarından geçer puanları alan öğrenciler doğrudan bu bölümlere başlayabiliyorlar. Eğitim süreci içinde Çincelerini de geliştiren öğrenciler Çince ve İngilizce gibi dünyanın en yaygın konuşulan iki dilini akıcı bir şekilde konuşabiliyorlar. Eğitimini Çince almak isteyen öğrenciler ise bir yıllık Çince eğitimlerinin ardından girecekleri HSK ( Çince Seviye Sınavı ) ile lisans programlarına başlayabiliyorlar.

Hem okuyup hem para kazanıyorlar

Çin’de eğitim alan öğrencilerin birçoğu Çin’deki fuar ve ticari görüşmeler için giden Türk iş adamlarına tercüme hizmeti vererek para kazanabiliyorlar. Bu konuda Çin turizmi alanında faaliyet gösteren Ligarba Turizm’in Çin Vizesi Departmanı yetkilisi Fatma Efe ise Çin vizesi alan çok sayıda Türk iş adamının kendilerinden Çin’de tercümanlık için destek istediklerini ifade etti.

Çin’de eğitim almakta olan öğrencilerden Ercan Atak ise Çince öğrenmenin sanıldığı kadar zor olmadığını kısa süre içinde tercüme hizmeti verebilecek seviyeye ulaşılabildiğini ifade etti. Atak ayrıca çok sayıda Türk öğrencinin Türk firmaların Çin’deki temsilciliklerini yaparak para kazandıklarını hatta henüz öğrenciyken ürün inceleme ve tedarik hizmeti vererek hem sektörleri öğrendiklerini hem de gümrük mevzuatı ile ilgili geniş bilgiye ulaştıklarını belirtti.

Çin’de eğitim için ücretsiz danışmanlık

Türk – Çin Kültür Derneği, Çin’de eğitimle ilgili merak edilen bütün sorulara ücretsiz yanıt veriyor. Dernek, Çin’de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak veya dil kamplarına katılmak isteyenlere eğitim öncesi ve esnasında rehberlik hizmeti sunuyor.