Üniversite sınavına bu yıl ilk kez girecek öğrencilere yönelik ‘Bilinçli aile, duyarlı gençlik’ konulu seminer düzenlendi.

Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, Prof. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde beş gün boyunca devam eden seminere Mamak’ta lise son sınıfta öğretim gören 5 bin öğrenci katıldı. Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan tarafından verilen seminerde, internetin yanlış kullanımına, üniversite hedeflerine ulaşmak için gençlerin yapması gerekenlere, anne ve babaların çocukları ile ilgilenmelerinin önemine değinildi.

Kendinize güvenin

Her insanın hayatta belirli hedefleri olması gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu yüzden bu programlar çok önemli ve anlamlı. Bazen bir kelime, bazen bir cümle bazen de bir hayat hikayesi sizlerin bazı şeylere fark etmenize yardımcı olabilir. Ancak fark etmek yetmez. Kendinize de güvenmeniz gerekiyor. Şimdiden yapılacak sınavlarda hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Başarının yolu çok çalışmak

Seminerde zorlu sınav maratonuna giren öğrencilere kaygılarını yenme konusunda tavsiyelerde bulunan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Nobel Ödüllü Kimyacı Aziz Sancar’ın başarı dolu öyküsünden bahsederek, başarıya giden yolda çalışmanın, emek vermenin ve alın terinin önemine vurgu yaptı.

En büyük kötülüğü yapıyoruz

Programda günümüzde kullanılan teknolojik araçların, sosyal medyanın gençlerin eğitim hayatındaki etkilerine değinen Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, kendi hayatından ve yaşanmış insan hikâyelerinden yola çıkarak yapılmaması gerekenleri dinleyicilerle paylaştı. Ailelerin çocuklara gerekli sorumlulukları vermediğini de değinen Aslanhan, “Bu bilinçle yetişmeyen evlatlarımız ilerleyen zamanlarda kendi başına kaldıkları zaman hayatın yükü omuzlarına ağır geliyor ve bunalıma giriyorlar. Aslında iyilik yapalım derken, evlatlarımıza en büyük kötülüğü biz yapıyoruz” dedi.