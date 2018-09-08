Üniversite öğrencilerine tam destek

“Aramıza hoş geldin”

Kahramankazan Belediyesi, üniversitelere kayıt yaptırmak için ilçeye gelen öğrencilere “Aramıza Hoş Geldin” projesi kapsamında destek olmayı sürdürüyor. Öğrencilere rehberlik hizmeti veren belediye ekipleri, kalacak yer bulma başta olmak üzere birçok konuda öğrencilere yardım ediyor.

Kahramankazan Belediyesi, “Aramıza Hoş Geldin” projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavında ilçelerindeki okulları kazanarak kayıt işlemleri için şehre gelen öğrencilere destek oluyor. Belediye ekipleri, ilçedeki Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramanakazan Meslek Yüksekokulu ve Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu’nda kurduğu stantlarda kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri karşılıyor. Ekipler burada, kalacak yer bulma başta olmak üzere birçok konuda öğrencilere yardım ediyor. Kahramankazan’ı öğrencilere tanıtan belediye personeli, yalnızca kayıt sırasında değil öğrenim süresi boyunca öğrencilere yardımcı oluyor. Ekipler ayrıca, kayıt işlemleri esnasında öğrencilere ve velilere çeşitli ikramlarda bulunuyor. Belediyenin bu projesinden öğrenciler ve velileri oldukça memnun olduğunu belirtiyor.

Elimizden gelen desteği veriyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerine gelen öğrencilerin sıkıntı çekmelerini önlemek ve kendilerine her konuda destek olmak için bu projeyi önemsediklerini belirterek, “Personelimiz ilçemize gelen öğrencilerimize rehberlik ve yönlendirme konularından, şehre dair tüm konularda yardım etmeye çalışıyor. Kalacak yer bulmaları konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde kayıtlarını yaparak, ilçemize alışmalarıdır” dedi. Başkan seçildiği 2004 yılından bu yana Kahramankazan’da önemli değişiklikler yaşandığının altını çizen Ertürk, “Geride kalan 14 yılda köy olarak adlandırılan Kahramankazan, bugün hizmet ve yatırımlar noktasında Türkiye’ye örnek olacak bir seviyeye geldi. Bırakın üniversiteyi, lise eğitimi için bile başka ilçelere giden yavrularımız vardı. Ama şimdi Türkiye’nin her yerinden ilçemize üniversite eğitimi için gelen gençlerimiz var. İlçemizde Gazi ve Başkent üniversitelerinin iki meslek yüksekokulu ile Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin de uygulama çiftliği bulunuyor. Burada eğitim gören gençlerimiz ilçemizde ikamet ediyor. Onlara öğrenim süreleri boyunca elimizden gelen desteği veriyoruz.”