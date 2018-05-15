NİŞANTAŞI Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencileri, hem mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hem de çocukları öz bakım konusunda bilinçlendirecek gönüllü bir projeye imza attı.

4 gün boyunca, 24 gönüllü öğrenciyle birlikte Sarıyer’de bulunan 22 devlet ilkokulunda 3. Sınıf öğrencilerine yönelik “Ağız ve Diş Sağlığı” konulu eğitimler düzenleyen gönüllü öğrenciler, yaklaşık 3 bin çocuğa ulaştı.

Ağızda yer alan yapılar, ağızda hastalığa sebep olan mikroorganizmalar, diş çürüklerinin oluşma sebepleri, ağız ve diş sağlığı için doğru gıdalar, diş fırçalama teknikleri konularının işlendiği eğitimleri Mecidiyeköy Hospitadent Diş Hastanesi’nden Başhekim Dt. Yiğit Emrah Kurt verdi.

Eğitimin koordinasyonunu gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Samet Yıldız, öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarının önemine dikkat çekerek, “Öğrenciler ekip çalışması, zaman ve bütçe yönetimi gibi pek çok yetiyi kazanıp bu kazanımlarını iş hayatında uygulayabiliyorlar. Bu gönüllü projelerin kapsamlarını öğrencilerimizin doğrudan meslek alanlarından seçerek meslekleri ile olan ilişkilerini daha da kuvvetlendirmek istiyoruz” dedi.

Proje sonunda Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Levent Uysal ve Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, gönüllü öğrenciler ve Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlileri ile bir araya gelerek teşekkür plaketlerini takdim ederek, Nişantaşı Üniversitesi olarak tüm öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri yapmalarını çok önemsediklerini ve bu tarz projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirttiler.