Üniversite mezunu işsizlerin sayısı artıyor

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer İşsizliğin ülkemizde arttığını ve üniversite mezunu işsizlere de her geçen yıl yenilerinin eklendiğini söyledi. TBMM’de konuşan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,“İşsizlik ülkemizde giderek artmaktadır.

Özellikle üniversite mezunu işsizlerin arasında da işsizlik oranı yükselmektedir. Çalışma Bakanlığına yönelttiğim soruya aldığım yanıtta ülkemizde 2016 yılı Temmuz sonu itibarıyla Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizlerden 190.813’ü ön lisans, 238.896’sı lisans, 7.422’si yüksek lisans ve 350’si de doktor olmak üzere toplam 437.481 kişinin İŞKUR’da üniversite mezunu olarak iş beklediği anlaşılıyor. 2016 yılında Kamu Personel Seçme Sınavı’na giren lisans düzeyinde de 1 milyon 231 bin 479 kişi bulunuyor.



Binlerce atanamayan öğretmenin yanında arkeolog, çevre, kimya mühendisi gibi farklı branşlarda işsizlerden yoğun talepler gelmektedir. Liyakate dayalı, hakkaniyet ve adalet temelli Kamu Personel Seçme Sınavları yapılmalı ve üniversite mezunlarının işe girmesiyle ilgili sorunların aşılması yönünde çalışmalara yönelinmelidir.”dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yönelttiği farklı konularda yazılı soru önergelerinde de bu bağlamda sorunları gündeme taşıyor. Gürer, Hükümetin söz verdiği halde kadro vermediği taşeron işçiler ile sorunlarının çözüleceği ifade edildiği halde çözümsüz bırakılan 4B ve 4C’liler ile ilgili de sorunları dile getirmeye devam ediyor.

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